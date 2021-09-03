Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока

Пандемия коронавирусной инфекции не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Даже в непростых условиях, связанных с пандемией, с её экономическими последствиями, мы не отказались, а, напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов по развитию Дальнего Востока", — подчеркнул российский лидер.