Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока
По словам главы государства, даже на фоне распространения ковида в регионе стремились наращивать темпы реализации важных проектов.
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Пандемия коронавирусной инфекции не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Даже в непростых условиях, связанных с пандемией, с её экономическими последствиями, мы не отказались, а, напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов по развитию Дальнего Востока", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин предложил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка для Дальнего Востока.
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