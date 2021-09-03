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Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока

По словам главы государства, даже на фоне распространения ковида в регионе стремились наращивать темпы реализации важных проектов.

3 сентября, 07:10
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/alexxx-malev/27678610572" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alexxx Malev</a></p>

Фото © flickr / Alexxx Malev

Пандемия коронавирусной инфекции не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Даже в непростых условиях, связанных с пандемией, с её экономическими последствиями, мы не отказались, а, напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов по развитию Дальнего Востока", — подчеркнул российский лидер.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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