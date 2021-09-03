Путин: Япония не предоставила гарантии неразмещения военных сил США у границ РФ
Российский лидер напомнил, что при разговорах о мирном договоре стороны "должны обеспечить мирное будущее".
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Российская сторона до сих пор не получила от Японии гарантий того, что военные силы США не будут размещены вблизи границ нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что не должно быть гарантированно неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооружённых сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили", — рассуждает российский лидер.
В этом смысле, отметил Путин, "мяч на стороне наших партнёров".
Ранее в ходе того же пленарного заседания Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией и подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от обсуждения с Токио этого документа. Он отметил, что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации двусторонних отношений и обе стороны выражают взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества.
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