НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: Япония не предоставила гарантии неразмещения военных сил США у границ РФ

Российский лидер напомнил, что при разговорах о мирном договоре стороны "должны обеспечить мирное будущее".

3 сентября, 07:49

Фото © Shutterstock

Российская сторона до сих пор не получила от Японии гарантий того, что военные силы США не будут размещены вблизи границ нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что не должно быть гарантированно неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооружённых сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили", — рассуждает российский лидер.

В этом смысле, отметил Путин, "мяч на стороне наших партнёров".

Песков: РФ продолжит доносить до Японии позицию по мирному договору

Песков: РФ продолжит доносить до Японии позицию по мирному договору

Ранее в ходе того же пленарного заседания Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией и подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от обсуждения с Токио этого документа. Он отметил, что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации двусторонних отношений и обе стороны выражают взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин заявил о необходимости запуска программы обновления дальневосточных городов

сегодня в 08:08

NHK: Премьер Японии решил не переизбираться на пост главы правящей партии

сегодня в 03:23

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

сегодня в 07:24

Глава "Газпрома" анонсировал скорое завершение строительства "Северного потока — 2"

сегодня в 08:12

Путин назвал абсолютным приоритетом опережающее развитие Дальнего Востока

сегодня в 08:04

Новости партнеров

Layer 1