Путин: Япония не предоставила гарантии неразмещения военных сил США у границ РФ

Российская сторона до сих пор не получила от Японии гарантий того, что военные силы США не будут размещены вблизи границ нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что не должно быть гарантированно неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооружённых сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили", — рассуждает российский лидер.

В этом смысле, отметил Путин, "мяч на стороне наших партнёров".