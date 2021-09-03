Роскомнадзор сообщил о блокировке ещё шести VPN-сервисов

Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов, которые позволяли получать доступ к запрещённой в стране информации и ресурсам. Наказаны за нарушение российского законодательства Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сообщается на сайте регулятора.

"Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для программных обеспечений и приложений, использующих VPN-сервисы в технологических целях, существуют "белые списки", которые не будут блокироваться регулятором.