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Роскомнадзор сообщил о блокировке ещё шести VPN-сервисов

Ранее регулятор ограничил работу VyprVPN и OperaVPN за нарушение законодательства РФ.

3 сентября, 07:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов, которые позволяли получать доступ к запрещённой в стране информации и ресурсам. Наказаны за нарушение российского законодательства Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сообщается на сайте регулятора.

"Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", говорится в сообщении.

Также отмечается, что для программных обеспечений и приложений, использующих VPN-сервисы в технологических целях, существуют "белые списки", которые не будут блокироваться регулятором.

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Ранее Роскомнадзор ограничил работу VyprVPN и Opera VPN за нарушение законодательства РФ. Лайф писал о том, что в России нависла угроза блокировки над четырьмя VPN-сервисами. Центробанк призвал коммерческие финансовые организации учитывать это, чтобы действия РКН не сказались на их работе.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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