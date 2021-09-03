Роскомнадзор сообщил о блокировке ещё шести VPN-сервисов
Ранее регулятор ограничил работу VyprVPN и OperaVPN за нарушение законодательства РФ.
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Роскомнадзор заблокировал ещё шесть VPN-сервисов, которые позволяли получать доступ к запрещённой в стране информации и ресурсам. Наказаны за нарушение российского законодательства Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN, сообщается на сайте регулятора.
"Использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что для программных обеспечений и приложений, использующих VPN-сервисы в технологических целях, существуют "белые списки", которые не будут блокироваться регулятором.
Ранее Роскомнадзор ограничил работу VyprVPN и Opera VPN за нарушение законодательства РФ. Лайф писал о том, что в России нависла угроза блокировки над четырьмя VPN-сервисами. Центробанк призвал коммерческие финансовые организации учитывать это, чтобы действия РКН не сказались на их работе.
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