Путин: На модернизацию соцобъектов Дальнего Востока направят 20 млрд рублей

В 2022 году регионы Дальнего Востока получат дополнительное финансирование для модернизации социальных объектов в размере 20 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Планируется продлить действие "единой субсидии", которая ранее позволила обновить и построить более тысячи социальных объектов. Такая договорённость была достигнута в результате обсуждений между "Единой Россией", правительством и руководителями регионов Дальнего Востока.

По этой программе на Дальнем Востоке с помощью федеральных средств уже построено 476 и отремонтировано 700 социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры и ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты] Президент России Владимир Путин