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Путин: На модернизацию соцобъектов Дальнего Востока направят 20 млрд рублей

В рамках данной программы уже удалось построить и обновить более тысячи различных учреждений.

3 сентября, 07:57
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

В 2022 году регионы Дальнего Востока получат дополнительное финансирование для модернизации социальных объектов в размере 20 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Планируется продлить действие "единой субсидии", которая ранее позволила обновить и построить более тысячи социальных объектов. Такая договорённость была достигнута в результате обсуждений между "Единой Россией", правительством и руководителями регионов Дальнего Востока.

По этой программе на Дальнем Востоке с помощью федеральных средств уже построено 476 и отремонтировано 700 социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры и ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты]

Президент России Владимир Путин

Путин ранее заявил о необходимости оснастить все грузовые порты страны системами непрерывного экологического мониторинга и закрепить это положение на законодательном уровне.

Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока

Путин заявил, что пандемия не привела к срыву планов по развитию Дальнего Востока

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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