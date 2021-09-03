Сборная России по футболу отправилась на матч с Кипром без Фернандеса и Ионова

Сборная России по футболу в пятницу утром вылетела на Кипр, где на следующий день проведёт отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды хозяев. Об этом сообщается на сайте РФС.

На Кипр в составе сборной отправилось 24 футболиста. Защитник ЦСКА Марио Фернандес и хавбек "Краснодара" Алексей Ионов останутся на подмосковной базе в Новогорске, чтобы полностью восстановиться после матча с Хорватией (0:0). Оба игрока испытывают небольшой дискомфорт.

"Оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Матч против Кипра состоится 4 сентября на стадионе "ГСП" в Никосии. Сборная России сыграет на выезде с командой Кипра. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 7 сентября подопечные Карпина на московском стадионе "Открытие-арена" примут Мальту.