Сборная России по футболу отправилась на матч с Кипром без Фернандеса и Ионова
Встреча состоится в субботу, 4 сентября, на стадионе "ГСП" в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
Фото © РФС
Сборная России по футболу в пятницу утром вылетела на Кипр, где на следующий день проведёт отборочный матч чемпионата мира 2022 года против команды хозяев. Об этом сообщается на сайте РФС.
На Кипр в составе сборной отправилось 24 футболиста. Защитник ЦСКА Марио Фернандес и хавбек "Краснодара" Алексей Ионов останутся на подмосковной базе в Новогорске, чтобы полностью восстановиться после матча с Хорватией (0:0). Оба игрока испытывают небольшой дискомфорт.
"Оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Накануне расположение национальной команды покинули вратарь "Ростова" Сергей Песьяков, у которого не было шансов попасть в заявку, и полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин, испытывающий боли в спине.
Матч против Кипра состоится 4 сентября на стадионе "ГСП" в Никосии. Сборная России сыграет на выезде с командой Кипра. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 7 сентября подопечные Карпина на московском стадионе "Открытие-арена" примут Мальту.
После четырёх туров отборочную группу H возглавляет сборная Хорватии, набравшая семь очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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