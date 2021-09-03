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Путин призвал не политизировать тему происхождения ковида

Российский лидер заявил, что главное — защитить от пандемии человечество в широком смысле.

3 сентября, 08:42
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что необходимо установить истоки ковида и вместе бороться над преодолением пандемии. При этом глава государства призвал не политизировать вопрос о происхождении инфекции.

"Всегда нужно понимать причины того или иного явления, истоки. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода. Сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все исследования делать на основе объективных материалов. Хорошо, что американские спецслужбы пришли к такому выводу. А ещё важнее — надо, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление пандемии. И её последствий", — отметил Путин.

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Он отметил, что те, кто политизирует данный вопрос, сами допускают колоссальные и даже катастрофические ошибки в деле борьбы с пандемией. Вместе с тем глава государства уверен, что от ковида нужно защитить в широком смысле человечество. Возможностью вакцинации пользуются в основном сегодня только высокоразвитые экономики, где производится основная часть препаратов и направляется на защиту собственного населения. Этот подход Путин считает неправильным. В качестве примера он привёл Африку, где наблюдается минимальный уровень привитых. В связи с тем, что общение с африканскими странами есть, зараза будет постоянно возвращаться "бумерангом", заключил президент РФ.

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Напомним, ранее была опубликована рассекреченная версия разведки США о происхождении коронавируса. В ней отмечается, что ковид не разрабатывался как биологическое оружие. При этом подчёркивается, что разведывательные службы США не пришли к единому мнению относительно появления вируса. Ведомства полагают, что обе гипотезы (естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории) являются правдоподобными.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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