Путин призвал не политизировать тему происхождения ковида

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что необходимо установить истоки ковида и вместе бороться над преодолением пандемии. При этом глава государства призвал не политизировать вопрос о происхождении инфекции.

"Всегда нужно понимать причины того или иного явления, истоки. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода. Сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все исследования делать на основе объективных материалов. Хорошо, что американские спецслужбы пришли к такому выводу. А ещё важнее — надо, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление пандемии. И её последствий", — отметил Путин.

Он отметил, что те, кто политизирует данный вопрос, сами допускают колоссальные и даже катастрофические ошибки в деле борьбы с пандемией. Вместе с тем глава государства уверен, что от ковида нужно защитить в широком смысле человечество. Возможностью вакцинации пользуются в основном сегодня только высокоразвитые экономики, где производится основная часть препаратов и направляется на защиту собственного населения. Этот подход Путин считает неправильным. В качестве примера он привёл Африку, где наблюдается минимальный уровень привитых. В связи с тем, что общение с африканскими странами есть, зараза будет постоянно возвращаться "бумерангом", заключил президент РФ.