Более 45 млн россиян привились первой дозой вакцины от коронавируса
По словам вице-премьера РФ, страна может достичь коллективного иммунитета предположительно этой осенью.
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Более 45 миллионов россиян привились как минимум одним компонентом вакцины от коронавируса, 38,5 миллионов человек уже завершили вакцинацию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках марафона "Новое знание".
"Когда вы задаёте вопрос о том, когда мы его (Коллективного иммунитета. — Прим. Лайфа) достигнем — это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень. Сегодня количество вакцинированных людей в России — 45,4 миллионов человек, которые привились по одному разу, и 38,5 миллионов — это полностью привитых", — заявила Голикова.
Ранее врачи рассказали, нужно ли вакцинироваться от гриппа после прививки от ковида. Специалисты разошлись во мнениях, но в одном они едины: вакцинация необходима в любом случае. Причём, как сообщалось, прививка от сезонного гриппа может защитить организм от тяжёлого течения коронавируса, укрепляя иммунитет.
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