Более 45 млн россиян привились первой дозой вакцины от коронавируса

Более 45 миллионов россиян привились как минимум одним компонентом вакцины от коронавируса, 38,5 миллионов человек уже завершили вакцинацию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках марафона "Новое знание".

"Когда вы задаёте вопрос о том, когда мы его (Коллективного иммунитета. — Прим. Лайфа) достигнем — это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень. Сегодня количество вакцинированных людей в России — 45,4 миллионов человек, которые привились по одному разу, и 38,5 миллионов — это полностью привитых", — заявила Голикова.