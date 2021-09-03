В РФПИ оценили сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от ковида

Взаимное признание российских и зарубежных вакцин от коронавируса может произойти до конца текущего года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, случится это тогда, когда люди осознают необходимость таких мер для возвращения к нормальной жизни.

"Взаимное признание вакцин — вопрос этого года. Он будет связан с тем, что страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у ряда компаний "большой фармы", который пытается ограничить другие вакцины, поймут, что важно принимать вакцинные сертификаты, чтобы восстанавливать путешествия, восстанавливать нормальную жизнь", — сказал Дмитриев на выступлении в ходе онлайн-марафона российского общества "Знание".