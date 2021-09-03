Президент Казахстана привился "Спутником V"
Он отметил, что власти страны договорились с Россией о закупке вакцины и её производстве на базе предприятия в Караганде.
Президент Казахстана привился "Спутником V". Видео © LIFE
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в ходе Восточного экономического форума и добавил, что считает данную вакцину эффективной.
"Удивительно, что она до сих пор не получила международной сертификации... Де-факто, "Спутник V" признан во всём мире. По-моему, более 60 стран уже пользуются этой вакциной. Поэтому с точки зрения репутации данная вакцина какого-либо ущерба не претерпела", — отметил Токаев.
Он заявил, что российский препарат доказал свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Также президент Казахстана напомнил, что страна намерена закупать "Спутник V" и производить его самостоятельно на базе предприятия в Караганде.
Ранее Посольство РФ указало госсекретарю Франции на международный успех "Спутника V". Клеман Бон в очередной раз пытался поставить под сомнение целесообразность закупки российской вакцины странами Евросоюза. Но российские дипломаты ответили ему прямо в "Твиттере".
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