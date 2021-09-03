НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог объяснил, кто виноват в отсутствии мирного договора между РФ и Японией

По словам собеседника Лайфа, Токио выставляет Москве безосновательные требования и тормозит подписание соглашения.

3 сентября, 09:35
<p>Фото © DAVID MAREUIL / Anadolu Agency / Getty Images</p>

Фото © DAVID MAREUIL / Anadolu Agency / Getty Images

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко прокомментировал Лайфу слова президента РФ Владимира Путина о том, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией является нонсенсом. По мнению политолога, вина за это лежит на Токио.

"Это, конечно, глупости, если по-русски говорить, — что у нас нет мирного договора со страной, с которой мы граничили, с которой у нас история двусторонних отношений. Глупость, потому что это по вине японской стороны, поскольку мирный договор предполагает прекращение состояния войны. А по японской редакции получается, что мы по-прежнему находимся в таком состоянии. Дело в том, что 2 сентября как раз был подписан договор о капитуляции Японии и дата считается окончанием Второй мировой войны", уточнил эксперт.

Песков: РФ продолжит доносить до Японии позицию по мирному договору

Песков: РФ продолжит доносить до Японии позицию по мирному договору

По словам собеседника Лайфа, Япония выставляет РФ безосновательные требования и тормозит это дело, что несколько сдерживает развитие двусторонних и региональных отношений. Оленченко также отметил, что видит здесь искажения со стороны японцев исторического контекста и перспектив.

Ранее Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Президент подчеркнул, что и Москва, и Токио заинтересованы в полной нормализации двусторонних отношений.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Надо дожить спокойно": Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней

сегодня в 09:16

Путин: Япония не предоставила гарантии неразмещения военных сил США у границ РФ

сегодня в 07:49

Путин заявил, что оценивать результаты президентства Зеленского должны украинцы

сегодня в 09:15

У мужа Гай Германики не нашли наркотиков в номере отеля The Ritz-Carlton

сегодня в 09:29

Фанаты вычислили новую девушку Тимати, и эта красотка может заткнуть за пояс всех его бывших

сегодня в 09:28

Новости партнеров

Layer 1