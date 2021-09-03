Политолог объяснил, кто виноват в отсутствии мирного договора между РФ и Японией
По словам собеседника Лайфа, Токио выставляет Москве безосновательные требования и тормозит подписание соглашения.
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Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко прокомментировал Лайфу слова президента РФ Владимира Путина о том, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией является нонсенсом. По мнению политолога, вина за это лежит на Токио.
"Это, конечно, глупости, если по-русски говорить, — что у нас нет мирного договора со страной, с которой мы граничили, с которой у нас история двусторонних отношений. Глупость, потому что это по вине японской стороны, поскольку мирный договор предполагает прекращение состояния войны. А по японской редакции получается, что мы по-прежнему находимся в таком состоянии. Дело в том, что 2 сентября как раз был подписан договор о капитуляции Японии и дата считается окончанием Второй мировой войны", — уточнил эксперт.
По словам собеседника Лайфа, Япония выставляет РФ безосновательные требования и тормозит это дело, что несколько сдерживает развитие двусторонних и региональных отношений. Оленченко также отметил, что видит здесь искажения со стороны японцев исторического контекста и перспектив.
Ранее Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Президент подчеркнул, что и Москва, и Токио заинтересованы в полной нормализации двусторонних отношений.
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