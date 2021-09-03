Путин посетил космодром Восточный и осмотрел стартовый комплекс для "Ангары"
Он прибыл в Амурскую область после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин посетил космодром Восточный и осмотрел командный пункт, а также строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара".
Российский лидер прибыл в Амурскую область сегодня вечером после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября. Глава государства уже побывал в Приморье, где провёл открытый урок для школьников в ВДЦ "Океан", встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, провёл совещание по развитию Дальнего Востока и сегодня, 3 сентября, выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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