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Путин посетил космодром Восточный и осмотрел стартовый комплекс для "Ангары"

Он прибыл в Амурскую область после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье.

3 сентября, 17:39
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин посетил космодром Восточный и осмотрел командный пункт, а также строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара".

Российский лидер прибыл в Амурскую область сегодня вечером после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье.

Путин прибыл в Амурскую область

Путин прибыл в Амурскую область

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября. Глава государства уже побывал в Приморье, где провёл открытый урок для школьников в ВДЦ "Океан", встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, провёл совещание по развитию Дальнего Востока и сегодня, 3 сентября, выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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