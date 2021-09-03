На Украине грузовик въехал в продуктовый магазин, четыре человека погибли

В городе Рудки Львовской области Украины произошло ДТП с грузовиком, в котором погибло четыре человека. Об этом сообщает отдел коммуникации регионального ГУ Нацполиции.

"Водитель тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин", — говорится в сообщении.