На Украине грузовик въехал в продуктовый магазин, четыре человека погибли
Трое из них скончались на месте, а ребёнок, которого успели передать медикам, умер в больнице.
Фото © Сайт ГУ Нацполиции во Львовской области
В городе Рудки Львовской области Украины произошло ДТП с грузовиком, в котором погибло четыре человека. Об этом сообщает отдел коммуникации регионального ГУ Нацполиции.
"Водитель тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что жертвами ДТП стали водитель грузовика и две женщины. Также в больницу доставили несовершеннолетнюю девочку, однако спасти её не удалось.
До этого Лайф рассказывал о жуткой аварии в Саратовской области, где в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками погибли трое взрослых и ребёнок. Ранее трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии. Судя по кадрам с места происшествия, от легкового автомобиля в результате столкновения осталась лишь груда металла.
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