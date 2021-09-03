Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

Министерство юстиции планирует добавить в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях поправки о новых штрафах для автовладельцев, сообщает издание Autonews.

По его данным, пополнится список неисправностей, при наличии которых запрещено садиться за руль. Так, с начала 2022-го водителей могут штрафовать на 500 рублей за отсутствие подушек безопасности (если заводская конструкция подразумевала их наличие), видеорегистраторы и остальные мешающие обзору гаджеты, покрышки не по сезону и другое.

Причиной штрафа в новом году может стать даже бампер, если после аварии его деформировало до такой степени, что за пределы габаритов авто проглядывает его внутренняя железная часть. Другая поправка подразумевает увеличение суммы штрафа для тех, кто привык ездить без ТО. В 2022-м езда без диагностической карты будет стоить уже не 500–800 рублей, а 2000 рублей.

Также будет введено отдельное наказание для тех нетрезвых водителей, кто сел за руль авто с детьми. Со следующего года нарушителю будет грозить штраф в 50 000 рублей и изъятие прав на три года. Помимо того, проезд, парковка или остановка на детских/спортивных площадках будут подразумевать штраф на сумму от двух до пяти тысяч рублей, а на газонах — четыре тысячи рублей.