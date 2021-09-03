Двукратный чемпион мира Кулёмин оформил хет-трик в дебютном матче за "Салават Юлаев"
35-летний нападающий забросил по одной шайбе в каждом из периодов.
Фото © ХК "Салават Юлаев"
Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил казахстанский "Барыс" со счётом 5:1. Встреча прошла на "Барыс-арене" в Нур-Султане.
У гостей хет-трик оформил 35-летний нападающий Николай Кулёмин, пополнивший команду перед началом сезона. Дебютант клуба отличился по разу в каждом из периодов.
Также в составе уфимцев по шайбе забросили Джефф Платт и Сергей Шмелёв. Автором единственного гола "Барыса" стал Якоб Лилья.
Ранее Кулёмин в течение долгого времени играл в НХЛ. За "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Айлендерс" он провёл в регулярных чемпионатах 669 матчей, набрав 274 очка (121 шайба + 153 результативные передачи).
В составе сборной России Кулёмин в 2012-м и 2014 году побеждал на чемпионатах мира. Также в его активе два серебра и бронза на ЧМ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Барыс" — "Салават Юлаев" — 1:5
Шайбы: Кулёмин 9' (0:1), Кулёмин 38' (0:2), Платт 40' (0:3), Лилья 46' (1:3), Шмелёв 48' (1:4), Кулёмин 58' (1:5).
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