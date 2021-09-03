Двукратный чемпион мира Кулёмин оформил хет-трик в дебютном матче за "Салават Юлаев"

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ победил казахстанский "Барыс" со счётом 5:1. Встреча прошла на "Барыс-арене" в Нур-Султане.

У гостей хет-трик оформил 35-летний нападающий Николай Кулёмин, пополнивший команду перед началом сезона. Дебютант клуба отличился по разу в каждом из периодов.

Также в составе уфимцев по шайбе забросили Джефф Платт и Сергей Шмелёв. Автором единственного гола "Барыса" стал Якоб Лилья.

Ранее Кулёмин в течение долгого времени играл в НХЛ. За "Торонто Мейпл Лифс" и "Нью-Йорк Айлендерс" он провёл в регулярных чемпионатах 669 матчей, набрав 274 очка (121 шайба + 153 результативные передачи).

В составе сборной России Кулёмин в 2012-м и 2014 году побеждал на чемпионатах мира. Также в его активе два серебра и бронза на ЧМ.