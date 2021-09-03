Сборная России обновила свой рекорд по количеству наград на одних летних Паралимпийских играх. На соревнованиях в Токио на счету наших спортсменов уже 107 медалей (34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые).





Ранее лучшим результатом россиян были 102 награды (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых), которые они выиграли на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. На Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году нашу команду не допустили из-за допингового скандала.



В пятницу, 3 сентября, сборная России выиграла на Паралимпиаде в Токио десять медалей, в том числе две золотые. Обе победы были одержаны в соревнованиях по плаванию, и обе — с мировым рекордом. Отличились Роман Жданов (на дистанции 50 метров на спине) и мужская сборная в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием, в составе которой выступали Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев.

При этом Жданов и Калина стали трёхкратными паралимпийскими чемпионами. Роман ранее побеждал в Токио на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, а Андрей — на стометровке брассом и двухсотметровке комплексным плаванием.

Десятый день Паралимпиады также принёс сборной России шесть серебряных медалей. Второе место в своих видах заняли Александра Могучая и Александра Ручкина (прыжки в длину в разных категориях), Алексей Кузнецов (метание копья), Александр Работницкий (бег на 1500 метров), Виктория Ищулова (плавание на 100 метров брассом) и Леонид Крылов (гребля на байдарке на 200 метров).

Кроме того, россияне завоевали две бронзовые награды. Успеха добились метательница диска Елена Горлова и пловец Роман Макаров (дистанция 100 метров баттерфляем).