Главное блюдо для болельщиков: Кто готов заплатить миллиарды за трансляции чемпионата России по футболу Футбол обожают во всех уголках нашей родины, а за первенством страны следит вся страна. Пока непонятно, где в следующем сезоне можно будет смотреть матчи турнира. 3 сентября, 13:57 Фото © РПЛ

Нынешний сезон может стать последним для чемпионата России по футболу на главном спортивном телеканале страны — "Матч ТВ". Контракт, заключённый в июле 2018 года, истекает следующим летом. Тендер на телеправа может состояться уже в ближайшее время. Помимо "Матч ТВ" в нём ожидается участие ещё нескольких заинтересованных компаний.

Ранее в истории Российской премьер-лиги никогда не было конкуренции за покупку прав на трансляцию матчей. Претендент всегда был только один. В связи с этим в РФС решили создать совместно с РПЛ специальную рабочую группу. Её задачей является рассмотрение предложений потенциальных покупателей и выбор наиболее выгодного с финансовой точки зрения варианта.



Внимание РФС к распределению прав на трансляции матчей национального чемпионата объясняется тем, что полученные средства в значительной степени распределят между клубами, а значит, они будут работать во благо всего российского футбола. А денег этих будет немало. Сейчас "Матч ТВ" платит за телеправа 1,7 миллиарда рублей в год. При этом стоимость нового контракта, по словам главы РПЛ Сергея Прядкина, на фоне конкуренции значительно увеличится.

Стоит сразу же оговориться, что "Матч ТВ" как действующий партнёр имел эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ, которое РПЛ обязана рассмотреть на приоритетных основаниях. И оно было сделано вовремя. По информации СМИ, "Газпром-медиа холдинг", в состав которого входит "Матч ТВ", направил премьер-лиге предложение на сумму 4 миллиарда рублей в год за телеправа и весь спонсорский пакет. Получение оферты подтвердил Прядкин.

— В период с 7 по 14 сентября пройдёт окончательное заседание: сначала проведём собрание рабочей группы, затем собрание правления, где онлайн обсудим с коллегами те предложения, которые будут. До конца сентября мы закончим с этим, — заявил президент РПЛ.

Кстати, Прядкин допускает, что тендер на покупку прав на трансляцию матчей первенства может и вовсе не состояться. Правда, это произойдёт только в том случае, если один из претендентов предложит космическую сумму.

— Очень большое! То предложение, которое устроит не меня, а клубы. Если будет 10–12 миллиардов, то прямо сейчас подпишем, — отметил глава премьер-лиги.

Прядкин не стал называть других претендентов на телеправа, но точно известно, что в их приобретении заинтересован "Яндекс", принадлежащий Сбербанку мультимедийный сервис Okko и видеосервис Start, владельцем 50% которого является "Мегафон". По информации СМИ, Okko предлагает РПЛ 24 миллиарда рублей по четырёхлетнему контракту (6 миллиардов в год) за коммерческие и медийные права на трансляцию игр.

Прядкин отметил, что рабочая группа РПЛ вела предварительные консультации со всеми заинтересованными сторонами. Предложения от Okko, по его словам, лига пока не получала. Он особо подчеркнул, что на первом этапе необходимо выполнить все обязательства перед действующим партнёром — "Матч ТВ".

Любопытной информацией поделился известный журналист Василий Конов. По его словам, в случае покупки телеправ мультимедийным сервисом Okko определённое количество матчей будет показано в федеральном эфире на Первом канале.

— Okko готов выступить в связке с Первым каналом (договорённости есть) и обеспечить РПЛ необходимое количество матчей в федеральном эфире. Дальше вопрос в решении лиги: если сработает преимущественное право, то контракт с "Матчем" будет продлён без тендера (на мой взгляд, шансы высоки), и на этом история завершится без интриги. Если будет тендер, то, уверен, нас ждут ещё сюрпризы, — написал Конов в своём телеграм-канале.

Что касается видеосервиса Start, то его заявку курирует бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус. В августе он заявил, что компания планирует выиграть тендер и сделать просмотр матчей максимально удобным для болельщиков.

— Наши амбиции — вывести освещение любимой игры на новый уровень, сделать просмотр нашего футбола максимально удобным, интересным и близким болельщикам, рассказать новые истории, привлечь новых зрителей, — отметил Геркус.

Примечательно, что все соперники "Матч ТВ" планируют показывать матчи чемпионата России преимущественно в Интернете. Также они заинтересованы в развитии платной модели просмотра игр. Такое может прийтись по вкусу далеко не всем. Вот и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает подобную тенденцию губительной для российского футбола.

— Если российский футбол полностью уйдёт на платную площадку или в Интернет, это чревато сильным сокращением зрительского интереса и внимания к нему. Речь и о возможности болельщиков в регионах платить за просмотр, и о технической составляющей. Потеря значительной части аудитории обернётся тем, что футбол может стать менее интересен и спонсорам. Так что финансовый вопрос здесь касается не только доходов от телеправ, — отметил руководитель чеченской команды.

Ранее матчи чемпионата России по футболу всегда показывали в бесплатном эфире на центральных телеканалах. Встречи транслировали ОРТ (затем Первый канал), РТР (прежнее название "Россия 1"), НТВ, ТВЦ, "Культура", 7ТВ, Пятый канал, РЕН ТВ и телеканал "Россия 2", также носивший название "Спорт".

В любом случае для российского футбола было бы выгодно, чтобы битва за трансляции матчей первенства страны прошла в соответствии со всеми правилами и требованиями рынка. Честная конкуренция способна значительно повысить стоимость продукта. Увеличение благосостояния лиги, а значит, и клубов приведёт к появлению в российском чемпионате звёзд первой величины. Также больше денег будет вкладываться в развитие детско-юношеского футбола.



Авторы Роман Фейгин