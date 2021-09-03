ЦСКА ведёт переговоры о трансфере футболиста "Милана"

ЦСКА ведёт переговоры об аренде испанского полузащитника "Милана" Самуэля Кастильехо. Об этом передаёт Eurostavka.

Опция выкупа Кастильехо может составить восемь-десять миллионов евро. Сообщается, что 26-летнему футболисту уже делают российскую визу. Его приезд в Москву запланирован на 7 сентября — последний день трансферного окна в чемпионате России.

Информацию об интересе ЦСКА к Кастильехо подтвердил спортивный директор "Милана" Фредерик Массара.

"Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу", — цитирует Массару Sport24.