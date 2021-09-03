ЦСКА ведёт переговоры о трансфере футболиста "Милана"
Заинтересованность армейцев в 26-летнем игроке подтвердил спортивный директор итальянского клуба.
Фото © Sempremilan.com
ЦСКА ведёт переговоры об аренде испанского полузащитника "Милана" Самуэля Кастильехо. Об этом передаёт Eurostavka.
Опция выкупа Кастильехо может составить восемь-десять миллионов евро. Сообщается, что 26-летнему футболисту уже делают российскую визу. Его приезд в Москву запланирован на 7 сентября — последний день трансферного окна в чемпионате России.
Информацию об интересе ЦСКА к Кастильехо подтвердил спортивный директор "Милана" Фредерик Массара.
"Интерес от ЦСКА действительно есть. Больше пока сказать не могу", — цитирует Массару Sport24.
Кастильехо выступает за "Милан" с 2018 года. В составе итальянского клуба он провёл 109 матчей, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Ранее полузащитник играл в Испании за "Малагу" и "Вильярреал".
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