Миодраг Божович вновь возглавил тульский "Арсенал"

Миодраг Божович назначен главным тренером тульского "Арсенала". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Контракт с 53-летним черногорским тренером рассчитан на два года. Во главе команды он сменил Дмитрия Парфёнова, работавшего с "Арсеналом" с ноября 2020 года.

Божович уже работал с "Арсеналом" в сезоне 2017/2018. Тогда команда заняла седьмое место в чемпионате России. Последним местом работы черногорца были самарские "Крылья Советов", которые он покинул в июне 2020 года. Также он работал в России с пермским "Амкаром", столичными ФК "Москва", "Динамо" и "Локомотив", а также с "Ростовом".