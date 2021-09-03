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"Звали в "Лион", "Рому" и "Тоттенхэм": Футболист "Зенита" Азмун прокомментировал трансферные слухи

В прошлом сезоне форварда признали лучшим футболистом чемпионата России.

3 сентября, 12:46
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заявил, что у него были предложения от нескольких известных европейских клубов, но все они были отклонены. Об этом сообщает Footballi.net.

"Мне поступали предложения от "Лиона", "Ромы", "Байера" и "Тоттенхэма". Все предложения отклонили, в этом сезоне я никуда не перейду. Если я захочу сменить клуб, то уйду на правах свободного агента", заявил 26-летний иранец.

Азмун играет за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов".

Переход нападающего "Зенита" Азмуна в "Лион" сорвался

Переход нападающего "Зенита" Азмуна в "Лион" сорвался

В минувшем сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).

Соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2022 года. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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