Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заявил, что у него были предложения от нескольких известных европейских клубов, но все они были отклонены. Об этом сообщает Footballi.net.

"Мне поступали предложения от "Лиона", "Ромы", "Байера" и "Тоттенхэма". Все предложения отклонили, в этом сезоне я никуда не перейду. Если я захочу сменить клуб, то уйду на правах свободного агента", — заявил 26-летний иранец.

Азмун играет за "Зенит" с 2019 года. В его составе форвард стал трёхкратным чемпионом России. Ранее он выступал в России за казанский "Рубин" и "Ростов".

В минувшем сезоне Азмуна признали лучшим футболистом чемпионата России. В списке лучших бомбардиров он уступил только своему одноклубнику Артёму Дзюбе (19 голов против 20).