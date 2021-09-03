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Хоккеистам НХЛ разрешили выступить на Олимпиаде в Пекине

Зимние игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации.

3 сентября, 15:37
<p>Фото © IIHF.com</p>

Фото © IIHF.com

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

ИИХФ достигла договорённости с НХЛ и Ассоциацией игроков лиги об участии хоккеистов американских и канадских клубов в соревновании. Переговоры продолжались несколько месяцев, их главной целью было обеспечить безопасность всех спортсменов.

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При этом НХЛ оставляет за собой право в последний момент изменить своё решение. Это может произойти, если ситуация с распространением коронавируса в Китае ухудшится. Все участники Олимпиады должны будут пройти вакцинацию от CoViD-19.

"Говорю от имени хоккейных фанатов всего мира. Мы очень рады, что лучшие хоккеисты планеты смогут выступить на Олимпиаде. Мы долго обсуждали этот вопрос и приложили много усилий для принятия итогового решения. Хочу поблагодарить все заинтересованные стороны за поддержку", — заявил президент ИИХФ Рене Фазель.

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Напомним, что хоккеисты НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Перед Играми-2018 в Пхёнчхане заинтересованные стороны не смогли договориться о страховании игроков.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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