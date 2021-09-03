Хоккеистам НХЛ разрешили выступить на Олимпиаде в Пекине

В группе Россия встретится с Чехией, Швейцарией и одним из победителей квалификации. Зимние Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

ИИХФ достигла договорённости с НХЛ и Ассоциацией игроков лиги об участии хоккеистов американских и канадских клубов в соревновании. Переговоры продолжались несколько месяцев, их главной целью было обеспечить безопасность всех спортсменов.

При этом НХЛ оставляет за собой право в последний момент изменить своё решение. Это может произойти, если ситуация с распространением коронавируса в Китае ухудшится. Все участники Олимпиады должны будут пройти вакцинацию от CoViD-19.

"Говорю от имени хоккейных фанатов всего мира. Мы очень рады, что лучшие хоккеисты планеты смогут выступить на Олимпиаде. Мы долго обсуждали этот вопрос и приложили много усилий для принятия итогового решения. Хочу поблагодарить все заинтересованные стороны за поддержку", — заявил президент ИИХФ Рене Фазель.

Напомним, что хоккеисты НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Перед Играми-2018 в Пхёнчхане заинтересованные стороны не смогли договориться о страховании игроков.