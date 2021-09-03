Талибы объявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер

Контроль над афганской провинцией Панджшер захватили представители радикальной группировки "Талибан"*, передаёт турецкое издание "Ени шафак" со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле. В сообщении подчёркивается, что ранее в регионе происходили ожесточённые боевые действия.

В Кабуле началась стрельба в честь окончательной победы "Талибана". Представитель движения Билал Карими ранее заявил, что боевики заняли самый крупный район провинции Панджшер.

"Крупнейший район Панджшер (Париян) полностью перешёл в руки моджахедов. Париян — второй район после района Шотул, попавший в руки моджахедов", — написал он.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.