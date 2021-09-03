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Талибы объявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер

Ранее боевики заявили о том, что в их руки перешёл самый крупный район региона Париян.

3 сентября, 17:08
<p>Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Контроль над афганской провинцией Панджшер захватили представители радикальной группировки "Талибан"*, передаёт турецкое издание "Ени шафак" со ссылкой на своего корреспондента в Кабуле. В сообщении подчёркивается, что ранее в регионе происходили ожесточённые боевые действия.

В Кабуле началась стрельба в честь окончательной победы "Талибана". Представитель движения Билал Карими ранее заявил, что боевики заняли самый крупный район провинции Панджшер.

"Крупнейший район Панджшер (Париян) полностью перешёл в руки моджахедов. Париян — второй район после района Шотул, попавший в руки моджахедов", — написал он.

Напомним, что после объявления о захвате власти в Афганистане "Талибаном" Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Талибы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате радикалы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере. Также стало известно, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к "Талибану" в борьбе с афганским сопротивлением. Лайф писал о планах талибов уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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