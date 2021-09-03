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В Петербурге парень выстрелил в лицо соседке из-за графика уборки

19-летнюю девушку с ранением доставили в реанимацию и сделали операцию.

3 сентября, 16:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Невском районе Санкт-Петербурга молодой человек выстрелил в лицо своей соседке из-за спора о графике уборки, сообщает "Мойка78". После чего он сам вызвал скорую и полицию.

По данным издания, молодые люди поздно вечером выпивали и общались. Между ними начался спор по поводу уборки, тогда 21-летний парень взял двуствольный пистолет "Оса", который принадлежал другому его соседу, и пригрозил девушке. Она не поверила, что он сможет выстрелить ей в лицо, но молодой человек непроизвольно всё же нажал на курок. Девушку с ранением доставили в реанимацию и сделали операцию.19-летняя пострадавшая хотела прикрыть знакомого и сказала сотрудникам полиции, что в неё выстрелил незнакомец на улице. Однако сосед признался в том, что натворил.

Ранее шестилетний сын выстрелил россиянке в лицо из охотничьей ракетницы. Женщина сначала подумала, что у неё взорвался телефон. Пострадавшая была сильно оглушена.

Модель уже уходила с вечеринки и садилась в такси, когда неизвестный выстрелил ей прямо в лицо

Модель уже уходила с вечеринки и садилась в такси, когда неизвестный выстрелил ей прямо в лицо

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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