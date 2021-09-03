В Петербурге парень выстрелил в лицо соседке из-за графика уборки

По данным издания, молодые люди поздно вечером выпивали и общались. Между ними начался спор по поводу уборки, тогда 21-летний парень взял двуствольный пистолет "Оса", который принадлежал другому его соседу, и пригрозил девушке. Она не поверила, что он сможет выстрелить ей в лицо, но молодой человек непроизвольно всё же нажал на курок. Девушку с ранением доставили в реанимацию и сделали операцию.19-летняя пострадавшая хотела прикрыть знакомого и сказала сотрудникам полиции, что в неё выстрелил незнакомец на улице. Однако сосед признался в том, что натворил.