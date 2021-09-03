Общество "Знание" соберёт лучших просветителей России в "Лигу лекторов"

Российское общество "Знание" с 3 сентября запускает новый проект, который получил название "Лига лекторов". Это многоступенчатый конкурс, нацеленный на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, которые готовы ими делиться с аудиторией.

"Очень важно, чтобы профессия лектора, просветителя, наставника становилась всё более уважаемой, модной и признаваемой. "Лига лекторов" — это ежегодный конкурс для людей, которые хотят попробовать себя в роли лектора и предложить свой проект. Они получат возможность поучиться, подготовить качественную лекцию и снять её в студиях общества "Знание", — заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Отмечается также, что одновременно с "Лигой лекторов" российское общество "Знание" запустит одноимённую просветительскую премию, которая призвана отметить достижения российских энтузиастов в области просвещения — преподавателей, лекторов, учёных, управленцев, блогеров — в разных номинациях.

"Ключевой целью и миссией новых просветительских проектов общества "Знание" является расширение сообщества профессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и тем самым мотивировать молодёжь на поиск новых знаний", — заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.