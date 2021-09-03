Кириенко подвёл итоги трёхдневного марафона "Новое знание"
Он отметил, что перед участниками выступило 150 лучших лекторов, и выразил им свою благодарность.
Кириенко подвёл итоги трёхдневного марафона "Новое знание". Видео © LIFE
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и наставник "Лидеров России" Сергей Кириенко подвёл итоги просветительского марафона "Новое знание", который проходит в онлайн-формате с 1 по 3 сентября. Он признался, что побить предыдущие рекорды по просмотрам в 18 миллионов организаторы считали невозможным, но результаты их ожидания сильно превзошли.
"На данный момент мы перевалили за 85 миллионов просмотров... Более 2,5 млн лайков, комментариев, активности людей... 150 лучших лекторов и просветителей выступили на марафоне", — сказал он.
Включая регионы, в проекте поучаствовало 5,5 тысячи лекторов, что стало отличительной чертой марафона. По словам наставника, мероприятие стало возможностью для ребят понять, кем им хотелось бы стать в этой жизни, и испытать чувство гордости за страну.
Одним из отличий от первого марафона стал обновлённый зал, что, по словам Кириенко, это поспособствовало открытому общению. Также он отметил охват по территории. В этом году к марафону подключилось 40 компаний. Трансляция марафона шла с 36 разных локаций, помимо шести основных площадок. Самыми интересными Кириенко назвал библиотеку Генштаба Минобороны РФ, сочинский центр "Сириус" и другие.
Качественное изменение, как заметил Кириенко, произошло по отношению к профессии просветителей и лекторов. Успех среди участников также нашёл формат активных дискуссий. Благодаря одновременному участию 1250 команд викторина по обществознанию зарегистрировала самый большой результат в мире.
Общество "Знание" также дало старт проекту "Лига лекторов". Через ежегодный открытый конкурс будет предоставлена возможность сделать лекцию и качественно её оформить. Победителей конкурса пригласят на обучение в образовательный центр на горе Машук в Пятигорске.
Накануне на марафоне выступил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден и рассказал об опасности слежки через смартфон. Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиваться большей безопасности, создавать индустрию, которая будет нацелена на защиту пользователя.
Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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