ЦИК попросил СК проверить данные о возможных нарушениях на выборах в Королёве

Центризбирком России попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова, председателя СК Александра Бастрыкина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва принять меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании в Королёве. Соответствующие письма от ЦИК направлены адресатам.

В регион была направлена комиссия после передачи в ЦИК изданием "Новая газета" материалов, в которых якобы содержатся данные о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании.

"ЦИК в Королёв направлена группа оперативного реагирования для изучения в рамках своей компетенции всех обстоятельств. Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность. Тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор", — говорится в официальном телеграм-канале ЦИК России.