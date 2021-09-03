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ЦИК попросил СК проверить данные о возможных нарушениях на выборах в Королёве

Там отметили, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных.

3 сентября, 14:30
<p>Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото © Официальный сайт <a href="http://www.cikrf.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИК России</a></p>

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото © Официальный сайт ЦИК России

Центризбирком России попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова, председателя СК Александра Бастрыкина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва принять меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании в Королёве. Соответствующие письма от ЦИК направлены адресатам.

В регион была направлена комиссия после передачи в ЦИК изданием "Новая газета" материалов, в которых якобы содержатся данные о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании.

"ЦИК в Королёв направлена группа оперативного реагирования для изучения в рамках своей компетенции всех обстоятельств. Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность. Тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор", — говорится в официальном телеграм-канале ЦИК России.

Главе ЦИК Элле Памфиловой подарили веник "для чистоты выборов"

Главе ЦИК Элле Памфиловой подарили веник "для чистоты выборов"

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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