ЦИК попросил СК проверить данные о возможных нарушениях на выборах в Королёве
Там отметили, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото © Официальный сайт ЦИК России
Центризбирком России попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова, председателя СК Александра Бастрыкина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва принять меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании в Королёве. Соответствующие письма от ЦИК направлены адресатам.
В регион была направлена комиссия после передачи в ЦИК изданием "Новая газета" материалов, в которых якобы содержатся данные о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании.
"ЦИК в Королёв направлена группа оперативного реагирования для изучения в рамках своей компетенции всех обстоятельств. Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность. Тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор", — говорится в официальном телеграм-канале ЦИК России.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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