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Число запросов госорганов к "Яндексу" о данных пользователей увеличилось почти на 30%

В статистику компании попали только те обращения, которые были оформлены согласно законодательству.

3 сентября, 14:22
<p>Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

"Яндекс" за полгода получил от власти 19 650 запросов на получение персональных данных пользователей, что на 27,8% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Компания опубликовала данные в своём блоге.

Возросло и количество отказов в предоставлении данных пользователей — с 2468 до 4153. В статистику попали только те запросы, которые были оформлены по определённой процедуре, одобренной законом. Все обращения, поступающие по неофициальным каналам, не получают ответа.

В компании уточнили, что сами пользователи просили удалить свои данные 54 800 раз за месяц. "Яндекс" также получил 4405 ссылок с запросами на удаление данных по закону о праве на забвение и удовлетворил 2572 из них (58%).

Стало известно, когда "Яндекс" запустит беспилотные такси для перевозки пассажиров

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Ранее в Москве суд оштрафовал компании Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 миллионов рублей за то, что они не локализовали на территории РФ базы данных российских пользователей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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