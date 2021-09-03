Число запросов госорганов к "Яндексу" о данных пользователей увеличилось почти на 30%

"Яндекс" за полгода получил от власти 19 650 запросов на получение персональных данных пользователей, что на 27,8% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Компания опубликовала данные в своём блоге.

Возросло и количество отказов в предоставлении данных пользователей — с 2468 до 4153. В статистику попали только те запросы, которые были оформлены по определённой процедуре, одобренной законом. Все обращения, поступающие по неофициальным каналам, не получают ответа.

В компании уточнили, что сами пользователи просили удалить свои данные 54 800 раз за месяц. "Яндекс" также получил 4405 ссылок с запросами на удаление данных по закону о праве на забвение и удовлетворил 2572 из них (58%).