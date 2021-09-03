Столтенберг призвал Россию вести себя "прозрачно и предсказуемо" на военных учениях

России следует вести себя более предсказуемо, проводя широкомасштабные военные учения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя совместные учения Белоруссии и РФ "Запад-2021".

Предыдущее аналогичное мероприятие, по его словам, по факту оказалось гораздо масштабнее, чем заявлялось заранее. Как пишет Reuters, это вызвало обеспокоенность в ближайших европейских странах.

"Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное", — сказал Столтенберг, призвав Россию вести себя более "прозрачно и предсказуемо".