Столтенберг призвал Россию вести себя "прозрачно и предсказуемо" на военных учениях
По его словам, поведение российской армии у границ с Европой вызывает беспокойство у соседних стран.
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России следует вести себя более предсказуемо, проводя широкомасштабные военные учения. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя совместные учения Белоруссии и РФ "Запад-2021".
Предыдущее аналогичное мероприятие, по его словам, по факту оказалось гораздо масштабнее, чем заявлялось заранее. Как пишет Reuters, это вызвало обеспокоенность в ближайших европейских странах.
"Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное", — сказал Столтенберг, призвав Россию вести себя более "прозрачно и предсказуемо".
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что стратегические учения "Запад-2021" покажут западным партнёрам России бесперспективность наращивания своих военных мощностей возле российской границы в районе Калининградской области.
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