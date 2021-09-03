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В AliExpress выяснили, какие календари переворачивают россияне

На эти незаменимые 3 сентября товары россияне готовы потратить от 50 рублей до двух тысяч.

3 сентября, 14:02
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Специально к 3 сентября, когда пользователи Сети в едином порыве подпевают хиту Михаила Шуфутинского, аналитики "AliExpress Россия" выяснили, какие календари переворачивают россияне. Оказалось, что самый популярный формат планировщика — перекидные настольные календари-домики.

"Россияне чаще всего выбирают минималистичные календари с набором стикеров для отметки дат. Они готовы отдать за такие товары от 50 до 800 рублей. Самый дорогой настольный календарь из популярных моделей изготовлен из железа и стилизован под стимпанк", — рассказали Лайфу в AliExpress.

Следом за настольными календарями по популярности — настенные магнитно-маркерные доски-планеры. Они расчерчены по дням недели и позволяют записывать планы на каждый день. Россияне готовы отдать за такие товары от 300 до 700 рублей.

Далее идут настенные календари из дерева — они позволяют крепить на крючки деревянные кружочки-напоминания о важных событиях. На такие предметы интерьера россияне тратят от 160 до 300 рублей. А самыми дорогими оказались вечные механические календари из дерева или пластика. Такие товары показывают дату и месяц с помощью магнитных шариков. За них россияне готовы отдать от 1,4 до 1,8 тысячи рублей.

При этом, как выяснили эксперты, на все эти виды календарей к 3 сентября вырос спрос в 1,6 раза.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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