В AliExpress выяснили, какие календари переворачивают россияне

Специально к 3 сентября, когда пользователи Сети в едином порыве подпевают хиту Михаила Шуфутинского, аналитики "AliExpress Россия" выяснили, какие календари переворачивают россияне. Оказалось, что самый популярный формат планировщика — перекидные настольные календари-домики.

"Россияне чаще всего выбирают минималистичные календари с набором стикеров для отметки дат. Они готовы отдать за такие товары от 50 до 800 рублей. Самый дорогой настольный календарь из популярных моделей изготовлен из железа и стилизован под стимпанк", — рассказали Лайфу в AliExpress.

Следом за настольными календарями по популярности — настенные магнитно-маркерные доски-планеры. Они расчерчены по дням недели и позволяют записывать планы на каждый день. Россияне готовы отдать за такие товары от 300 до 700 рублей.

Далее идут настенные календари из дерева — они позволяют крепить на крючки деревянные кружочки-напоминания о важных событиях. На такие предметы интерьера россияне тратят от 160 до 300 рублей. А самыми дорогими оказались вечные механические календари из дерева или пластика. Такие товары показывают дату и месяц с помощью магнитных шариков. За них россияне готовы отдать от 1,4 до 1,8 тысячи рублей.

При этом, как выяснили эксперты, на все эти виды календарей к 3 сентября вырос спрос в 1,6 раза.