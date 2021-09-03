НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за полученной в Турции травмы

Теперь артистка проходит реабилитационный курс и надеется выздороветь до октябрьского концерта.

3 сентября, 13:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/anitatsoy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anitatsoy</a></p>

Фото © Instagram / anitatsoy

Российская певица Анита Цой сломала ногу и оказалась в инвалидном кресле. Травму она получила на следующий день после съёмок нового клипа, поставив под угрозу собственный концерт в Кремле.

Последние несколько дней артистка провела в Турции, где снимала видеоряд на новую песню "Пятый океан", премьера которой состоялась весной. Место для съёмок было выбрано необычное — древнее солёное озеро Туз в самом центре страны. В последний день своего путешествия Цой решила прогуляться по столице Турции, но простая случайность обрушила все её планы не только на день, но и на ближайший месяц.

"Казалось бы, что все неприятности уже позади, съёмки клипа успешно завершены — и можно расслабиться в единственный выходной день, погулять по Анкаре, в которой я никогда не была. Но прогулка по старому городу и посещение цитадели Хизар обернулись серьёзной травмой. Выходя из древней крепости в пляжных тапочках, я поскользнулась на древнем камне", — цитирует её портал "Дни.ру".

Решила, что в Дубае: Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после выхода из комы

Решила, что в Дубае: Врач МакSим рассказал о первых словах певицы после выхода из комы

Боль была довольно сильной, поэтому певица незамедлительно обратилась к медикам. Те диагностировали у неё трещину в ступне, оказали необходимую помощь, но запретили вставать на каблуки. Хотя, вероятно, ближайший месяц Цой будет передвигаться не на каблуках, а на костылях и инвалидной коляске. Сейчас артистка проходит интенсивный курс физиотерапии в Москве и надеется выздороветь и встать на ноги до своего юбилейного концерта в Кремле, который запланирован на 1 октября.

Анита Цой — популярная певица, телеведущая и гостья многих телешоу. Её творчество — это симбиоз российских музыкальных традиций и тонкого азиатского колорита, а каждый её концерт — эффектная шоу-программа. Подробнее о биографии артистки читайте на uznayvse.ru.

Ранее Лайф показывал, как сегодня выглядит Полежайкин из "Папиных дочек", который год назад чуть не погиб, упав с 12-метровой высоты и сломав обе ноги.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

МакSим ждёт долгое восстановление: Анита Цой рассказала, что больше года ощущает на себе последствия ковида

4 августа, 15:40

Сергей Астахов рассказал, почему разрушились его отношения с Еленой Кориковой

сегодня в 12:23

В AliExpress выяснили, какие календари переворачивают россияне

сегодня в 14:02

Криминалист сравнил похищение в Нижнем Новгороде с преступлениями скопинского маньяка

сегодня в 13:55

Главное блюдо для болельщиков: Кто готов заплатить миллиарды за трансляции чемпионата России по футболу

сегодня в 13:57

Новости партнеров

Layer 1