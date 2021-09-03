Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за полученной в Турции травмы

Российская певица Анита Цой сломала ногу и оказалась в инвалидном кресле. Травму она получила на следующий день после съёмок нового клипа, поставив под угрозу собственный концерт в Кремле.

Последние несколько дней артистка провела в Турции, где снимала видеоряд на новую песню "Пятый океан", премьера которой состоялась весной. Место для съёмок было выбрано необычное — древнее солёное озеро Туз в самом центре страны. В последний день своего путешествия Цой решила прогуляться по столице Турции, но простая случайность обрушила все её планы не только на день, но и на ближайший месяц.

"Казалось бы, что все неприятности уже позади, съёмки клипа успешно завершены — и можно расслабиться в единственный выходной день, погулять по Анкаре, в которой я никогда не была. Но прогулка по старому городу и посещение цитадели Хизар обернулись серьёзной травмой. Выходя из древней крепости в пляжных тапочках, я поскользнулась на древнем камне", — цитирует её портал "Дни.ру".

Боль была довольно сильной, поэтому певица незамедлительно обратилась к медикам. Те диагностировали у неё трещину в ступне, оказали необходимую помощь, но запретили вставать на каблуки. Хотя, вероятно, ближайший месяц Цой будет передвигаться не на каблуках, а на костылях и инвалидной коляске. Сейчас артистка проходит интенсивный курс физиотерапии в Москве и надеется выздороветь и встать на ноги до своего юбилейного концерта в Кремле, который запланирован на 1 октября.