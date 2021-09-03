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Шуфутинский честно рассказал, что думает о творчестве Крида и Моргенштерна

Артист отметил, что у одного из них действительно "Классные песни", а второй, видимо, "всё делает правильно, раз его так полюбили".

3 сентября, 11:18
<p>Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев/Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев/Вадим Тараканов

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский положительно оценил творчество молодых артистов, в частности Егора Крида. Заявление прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда". Беседа с артистом состоялась накануне той самой даты, про которую Шуфутинский поёт в знаменитой песне "Третье сентября" уже почти 30 лет.

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"Я знаком с творчеством очень многих исполнителей молодых. Ну, вкусы разные у людей. Егора Крида я знаю достаточно хорошо, мы с ним общались, он приятный очень человек, у него классные песни, мне нравится его манера, его стиль", — сообщил Шуфутинский.

Кроме того, он выразил мнение и о другом кумире российской молодёжи — Моргенштерне. По словам 73-летнего артиста, он не до конца понимает феномен этого исполнителя, но наличие внушительной армии поклонников убеждает мэтра, что тот "всё делает правильно".

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"Может быть, Моргенштерн для меня чересчур экстравагантен, по моему пониманию, но, поскольку у него огромное количество поклонников, наверное, что-то он делает правильно, раз его так полюбили", пояснил исполнитель.

Ранее Михаил Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября". Артист поделился своими мыслями о том, на что может повлиять переворот календаря.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Виктория Чудакова

Виктория Чудакова

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