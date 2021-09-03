Шуфутинский честно рассказал, что думает о творчестве Крида и Моргенштерна
Артист отметил, что у одного из них действительно "Классные песни", а второй, видимо, "всё делает правильно, раз его так полюбили".
Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев/Вадим Тараканов
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский положительно оценил творчество молодых артистов, в частности Егора Крида. Заявление прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда". Беседа с артистом состоялась накануне той самой даты, про которую Шуфутинский поёт в знаменитой песне "Третье сентября" уже почти 30 лет.
"Я знаком с творчеством очень многих исполнителей молодых. Ну, вкусы разные у людей. Егора Крида я знаю достаточно хорошо, мы с ним общались, он приятный очень человек, у него классные песни, мне нравится его манера, его стиль", — сообщил Шуфутинский.
Кроме того, он выразил мнение и о другом кумире российской молодёжи — Моргенштерне. По словам 73-летнего артиста, он не до конца понимает феномен этого исполнителя, но наличие внушительной армии поклонников убеждает мэтра, что тот "всё делает правильно".
Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир
"Может быть, Моргенштерн для меня чересчур экстравагантен, по моему пониманию, но, поскольку у него огромное количество поклонников, наверное, что-то он делает правильно, раз его так полюбили", — пояснил исполнитель.
Ранее Михаил Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября". Артист поделился своими мыслями о том, на что может повлиять переворот календаря.
Комментариев: 0