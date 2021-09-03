Шуфутинский честно рассказал, что думает о творчестве Крида и Моргенштерна

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский положительно оценил творчество молодых артистов, в частности Егора Крида. Заявление прозвучало в эфире радио "Комсомольская правда". Беседа с артистом состоялась накануне той самой даты, про которую Шуфутинский поёт в знаменитой песне "Третье сентября" уже почти 30 лет.

"Я знаком с творчеством очень многих исполнителей молодых. Ну, вкусы разные у людей. Егора Крида я знаю достаточно хорошо, мы с ним общались, он приятный очень человек, у него классные песни, мне нравится его манера, его стиль", — сообщил Шуфутинский.

Кроме того, он выразил мнение и о другом кумире российской молодёжи — Моргенштерне. По словам 73-летнего артиста, он не до конца понимает феномен этого исполнителя, но наличие внушительной армии поклонников убеждает мэтра, что тот "всё делает правильно".