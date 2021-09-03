В Азербайджане опровергли данные о задержании лидера "Мужского государства"
Ранее движение устроило травлю сети ресторанов "Тануки" якобы из-за ЛГБТ-пропаганды.
Кадр из видео © YouTube / "Блогер, которого вы заслужили"
Азербайджанские пограничники не задерживали лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-службы погрануправления Азербайджана, которое приводит ТАСС.
В настоящее время пропуск граждан на государственной границе осуществляется с учётом введённых ограничений правительством страны. Наши пограничники никакого лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова не задерживали
Госпогранслужба Азербайджана
Ранее Лайф писал, что сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков из-за рекламы с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Впрочем, некоторые пользователи Сети сочли происходящее пиар-акцией, которая затянулась.
Комментариев: 0