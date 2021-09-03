В Азербайджане опровергли данные о задержании лидера "Мужского государства"

В настоящее время пропуск граждан на государственной границе осуществляется с учётом введённых ограничений правительством страны. Наши пограничники никакого лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова не задерживали

Ранее Лайф писал, что сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков из-за рекламы с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Впрочем, некоторые пользователи Сети сочли происходящее пиар-акцией, которая затянулась.