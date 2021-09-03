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В Азербайджане опровергли данные о задержании лидера "Мужского государства"

Ранее движение устроило травлю сети ресторанов "Тануки" якобы из-за ЛГБТ-пропаганды.

3 сентября, 11:12
<p>Кадр из видео © YouTube / "Блогер, которого вы заслужили"</p>

Кадр из видео © YouTube / "Блогер, которого вы заслужили"

Азербайджанские пограничники не задерживали лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-службы погрануправления Азербайджана, которое приводит ТАСС.

В настоящее время пропуск граждан на государственной границе осуществляется с учётом введённых ограничений правительством страны. Наши пограничники никакого лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова не задерживали

Госпогранслужба Азербайджана

Ранее Лайф писал, что сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков из-за рекламы с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Впрочем, некоторые пользователи Сети сочли происходящее пиар-акцией, которая затянулась.

Темнокожий студент из рекламы "Тануки" боится, что на него "объявят охоту"

Темнокожий студент из рекламы "Тануки" боится, что на него "объявят охоту"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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