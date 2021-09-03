В России отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

Роспотребнадзор с 4 сентября отменяет обязательную самоизоляцию для приезжающих в РФ из Великобритании. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения CoViD-19", — говорится в документе.

Напомним, ранее постановление главы Роспотребнадзора предусматривало обязательную двухнедельную изоляцию по месту жительства для тех, кто прилетел в РФ из Соединённого Королевства. Такие меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусом.