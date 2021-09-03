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Колокольцев наградил полицейских, расследовавших убийство девочки в Тюмени

По словам министра, подобные операции и профессионализм сотрудников надо ставить в пример другим оперативникам.

3 сентября, 11:03
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-nagradil-operativnikov-raskryvshikh-ubiystvo-maloletney-devochki-v-tyumeni/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvdmedia.ru</a></p>

Фото © mvdmedia.ru

Полицейские, принимавшие участие в расследовании уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, получили ведомственные награды. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Особо отличившихся сотрудников лично наградил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он отметил, что правоохранители в полной мере продемонстрировали свои профессиональные навыки, что помогло раскрыть страшное преступление и задержать виновного.

Убийцу девочки в Тюмени могла выдать одна маленькая деталь на авто

Убийцу девочки в Тюмени могла выдать одна маленькая деталь на авто

"Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства", — сказал Колокольцев.

Министр подчеркнул, что именно такие грамотно спланированные операции необходимо ставить в пример молодым оперативникам. Полицейские в свою очередь добавили, что и впредь продолжат работу на высоком уровне.

Напомним, шокирующая история в Тюмени потрясла всю Россию. 30 июня восьмилетняя девочка ушла из дома и пропала, а спустя месяц и почти три недели ребёнка нашли мёртвым. 25 августа был задержан предполагаемый убийца, которым оказался бывший полицейский. Он дал признательные показания. Кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность к жестокому преступлению. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, предварительно связав девочке руки и изнасиловав.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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