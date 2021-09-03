Колокольцев наградил полицейских, расследовавших убийство девочки в Тюмени

Полицейские, принимавшие участие в расследовании уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, получили ведомственные награды. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Особо отличившихся сотрудников лично наградил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он отметил, что правоохранители в полной мере продемонстрировали свои профессиональные навыки, что помогло раскрыть страшное преступление и задержать виновного.

"Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства", — сказал Колокольцев.

Министр подчеркнул, что именно такие грамотно спланированные операции необходимо ставить в пример молодым оперативникам. Полицейские в свою очередь добавили, что и впредь продолжат работу на высоком уровне.