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Продюсер рассказал, как изначально звучала песня "Третье сентября"

Кобылянский отметил, что поправил всё, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии.

3 сентября, 11:00
<p>Кадр из видео © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/mikhail.shufutinsky/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CNmld27LYTm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mikhail.shufutinsky</a></p>

Кадр из видео © Instagram / mikhail.shufutinsky

В оригинальном варианте песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского припев начинался со слов "Я календарь перелистну". Одно слово в тексте поменял продюсер Евгений Кобылянский.

"Песня мне понравилась у поэта (Игорь Николаев. — Прим. Лайфа) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой. — Прим. Лайфа). Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил всё, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. У поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно-единственное слово "перелистну" на "переверну", потому что "перелистну" — это жаргонное идиоматическое выражение", — цитирует портал Ura.ru продюсера.

Кобылянский добавил, что был уверен в популярности песни, хотя она выбивалась из формата радиостанций. Дело в том, что музыканты записали её с длинной концовкой, хоть и понимали, что она не поместится ни в один радиоэфир, так как звучит больше пяти минут. По мнению продюсера, популярности шлягера поспособствовала "эпоха караоке", а мемом он стал уже благодаря Интернету.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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