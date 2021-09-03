Продюсер рассказал, как изначально звучала песня "Третье сентября"

В оригинальном варианте песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского припев начинался со слов "Я календарь перелистну". Одно слово в тексте поменял продюсер Евгений Кобылянский.

"Песня мне понравилась у поэта (Игорь Николаев. — Прим. Лайфа) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой. — Прим. Лайфа). Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил всё, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. У поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно-единственное слово "перелистну" на "переверну", потому что "перелистну" — это жаргонное идиоматическое выражение", — цитирует портал Ura.ru продюсера.

Кобылянский добавил, что был уверен в популярности песни, хотя она выбивалась из формата радиостанций. Дело в том, что музыканты записали её с длинной концовкой, хоть и понимали, что она не поместится ни в один радиоэфир, так как звучит больше пяти минут. По мнению продюсера, популярности шлягера поспособствовала "эпоха караоке", а мемом он стал уже благодаря Интернету.