Россиян предупредили об угрозе заражения бубонной чумой от сусликов

Вблизи границы России и Монголии зафиксированы вспышки чумы, которые связаны с заражёнными сусликами. Об этом рассказали директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов и глава ведомства Анна Попова в ходе сессии Восточного экономического форума "Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии", сообщает РБК.

У себя мы остановили [распространение инфекции], у нас прекратились случаи заболевания, но активность очага сохраняется, угроза остаётся Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов

Как пояснил Балахонов, чума по-прежнему остаётся одной из глобальных угроз, природные очаги заболевания расположены почти на всех континентах, кроме Австралии и Антарктики. Поэтому вероятная опасность имеет место на постоянной основе и требует пристального внимания. Расширение межгосударственных связей в разных областях только увеличило шанс вспышки заболевания.

Четыре границы [России, Монголии, Казахстана и Китая], а очаг общий, мы работаем с нашими коллегами во всех странах, чтобы исключить риски для себя и для них тоже. Ни одну эпидемию нельзя победить в одиночку Глава Роспотребнадзора Анна Попова

За последние годы на территории РФ было зафиксировано несколько вспышек чумы. Впервые в современной России это произошло в 2012 году. Тогда чумную палочку нашли у грызунов, проникших из Монголии. Выявили их около государственной границы, и обнаружение этой болезни произошло впервые за 60 лет наблюдений. Через два года случай заболевания был зафиксирован в одном из селений Республики Алтай, когда мужчина заразился от суслика на охоте.