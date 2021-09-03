Темнокожий студент из рекламы "Тануки" боится, что на него "объявят охоту"

Студент из Африки, снявшийся в рекламе ресторанов "Тануки" с ЛГБТ-флагом, боится, что так и не получит образования и вынужден будет вернуться на родину. Эти опасения связаны с угрозами сторонников движения "Мужское государство", которые поступали в адрес данной сети.

"Я читал в соцсетях, что активисты "Мужского государства" будут искать актёров, которые снимались в этой рекламе. И поэтому сейчас я очень боюсь. Боюсь, что они объявят на меня охоту. Если мне будут поступать угрозы, я планирую написать заявление в полицию. Последователи "Мужского государства" могут оказаться в любом месте, где я бываю", — сказал он в интервью RT.

Парень отметил, что старается не разглашать своё имени и даже профиль в "Инстаграме". При этом говорит, что в ресторане его поддержали. Ему постоянно пишут и спрашивают, как он себя чувствует. Однако он не уверен, что сможет долго оставаться в России, хотя учиться ему остался всего год. Молодой человек считает, что, если травля продолжится, он вынужденно вернётся в Африку к родителям, братьям и сёстрам.