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Темнокожий студент из рекламы "Тануки" боится, что на него "объявят охоту"

Парень старается не афишировать свой профиль в Сети и не называет имени при общении с журналистами.

3 сентября, 10:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTMce0eL2ik/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tanuki.official</a></p>

Фото © Instagram / tanuki.official

Студент из Африки, снявшийся в рекламе ресторанов "Тануки" с ЛГБТ-флагом, боится, что так и не получит образования и вынужден будет вернуться на родину. Эти опасения связаны с угрозами сторонников движения "Мужское государство", которые поступали в адрес данной сети.

"Я читал в соцсетях, что активисты "Мужского государства" будут искать актёров, которые снимались в этой рекламе. И поэтому сейчас я очень боюсь. Боюсь, что они объявят на меня охоту. Если мне будут поступать угрозы, я планирую написать заявление в полицию. Последователи "Мужского государства" могут оказаться в любом месте, где я бываю", — сказал он в интервью RT.

Парень отметил, что старается не разглашать своё имени и даже профиль в "Инстаграме". При этом говорит, что в ресторане его поддержали. Ему постоянно пишут и спрашивают, как он себя чувствует. Однако он не уверен, что сможет долго оставаться в России, хотя учиться ему остался всего год. Молодой человек считает, что, если травля продолжится, он вынужденно вернётся в Африку к родителям, братьям и сёстрам.

Джигурда осудил травлю ресторанов "Тануки" за пост с флагом ЛГБТ-сообщества

Джигурда осудил травлю ресторанов "Тануки" за пост с флагом ЛГБТ-сообщества

Ранее Лайф писал, что сеть японских ресторанов "Тануки" обратилась в правоохранительные органы после ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков после того, как в соцсетях "Тануки" был размещён пост с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Впрочем, некоторые пользователи Сети сочли происходящее пиар-акцией, которая затянулась.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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