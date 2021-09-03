Голикова объявила, что 170 тысяч россиян пройдут программу переподготовки в этом году

Мы пытаемся связать это с будущими работодателями: не чтобы человек поучился и снова ушёл в никуда, а чтобы он нашёл себя и нашёл работу. Это, конечно, очень трудный процесс, это не всегда удаётся, скажу честно, но это то, чем мы должны заниматься. Проект, который мы делаем, направлен надолго — до 2030 года