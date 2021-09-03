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Голикова объявила, что 170 тысяч россиян пройдут программу переподготовки в этом году

Она отметила также, что более 40% выпускников после окончания учебных заведений возвращаются работать по месту своего жительства.

3 сентября, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

В 2021 году 170 тысяч человек пройдут переобучение в рамках государственного проекта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе выступления на марафоне "Новое знание".

По её словам, 75 тысяч россиян уже прошли программу переподготовки. Около 41% молодых людей после окончания вуза возвращаются по месту жительства, и это, по мнению Голиковой, является положительным трендом. Однако оказание им помощи — задача небыстрая, поэтому разработанный проект нацелен на долгосрочную перспективу.

Мы пытаемся связать это с будущими работодателями: не чтобы человек поучился и снова ушёл в никуда, а чтобы он нашёл себя и нашёл работу. Это, конечно, очень трудный процесс, это не всегда удаётся, скажу честно, но это то, чем мы должны заниматься. Проект, который мы делаем, направлен надолго — до 2030 года

Татьяна Голикова

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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