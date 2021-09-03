Голикова объявила, что 170 тысяч россиян пройдут программу переподготовки в этом году
Она отметила также, что более 40% выпускников после окончания учебных заведений возвращаются работать по месту своего жительства.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
В 2021 году 170 тысяч человек пройдут переобучение в рамках государственного проекта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе выступления на марафоне "Новое знание".
По её словам, 75 тысяч россиян уже прошли программу переподготовки. Около 41% молодых людей после окончания вуза возвращаются по месту жительства, и это, по мнению Голиковой, является положительным трендом. Однако оказание им помощи — задача небыстрая, поэтому разработанный проект нацелен на долгосрочную перспективу.
Мы пытаемся связать это с будущими работодателями: не чтобы человек поучился и снова ушёл в никуда, а чтобы он нашёл себя и нашёл работу. Это, конечно, очень трудный процесс, это не всегда удаётся, скажу честно, но это то, чем мы должны заниматься. Проект, который мы делаем, направлен надолго — до 2030 года
Татьяна Голикова
Ранее Лайф сообщил, что в 2021 году больше всего абитуриентов подали заявления на специальности в области математики, информатики, инженерии, экономики, менеджмента, юриспруденции, а также лингвистики и медицины.
Лента новостей
Путин высказал версию гибели митрополита Филиппа, не связанную с Малютой Скуратовым
сегодня в 10:24
Лавров на марафоне "Новое знание" рассказал, как справляется с эмоциями на важных мероприятиях
сегодня в 10:18
Россиянин похитил и насиловал в подвале 23-летнюю девушку, пока жена подняла на его поиски весь город
сегодня в 10:16
Комментариев: 0