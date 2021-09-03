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Лавров на марафоне "Новое знание" рассказал, как справляется с эмоциями на важных мероприятиях

Глава внешнеполитического ведомства стал одним из 150 лекторов и наставников, которые выступают на просветительском мероприятии с 1 по 3 сентября.

3 сентября, 10:18
<p>Фото © ТАСС / Невар Виталий</p>

Фото © ТАСС / Невар Виталий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как справляется с эмоциями во время важных заседаний и встреч. По словам дипломата, помогают ему в этом различные выражения, которые лучше всего произносить про себя.

"Эмоции сливаются обычно через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или в крайнем случае шёпотом. Это помогает", — рассказал он в ходе марафона "Новое знание".

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Ранее Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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