Лавров на марафоне "Новое знание" рассказал, как справляется с эмоциями на важных мероприятиях
Глава внешнеполитического ведомства стал одним из 150 лекторов и наставников, которые выступают на просветительском мероприятии с 1 по 3 сентября.
Фото © ТАСС / Невар Виталий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как справляется с эмоциями во время важных заседаний и встреч. По словам дипломата, помогают ему в этом различные выражения, которые лучше всего произносить про себя.
"Эмоции сливаются обычно через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или в крайнем случае шёпотом. Это помогает", — рассказал он в ходе марафона "Новое знание".
Ранее Сергей Лавров ответил на вопрос студентки МГИМО о том, какими качествами должна обладать жена дипломата.
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