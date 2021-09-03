Россиянин похитил и насиловал в подвале 23-летнюю девушку, пока жена подняла на его поиски весь город
Женщина обратилась к волонтёрам и правоохранителям с просьбой помочь найти пропавшего супруга, даже не подозревая о его двойной жизни.
В Нижнем Новгороде в подвале гаража нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена. Источник рассказал Лайфу подробности дела.
Как сообщает региональное СУ СКР, вечером 24 августа девушка уехала на свидание с неизвестным мужчиной на чёрном Land Rover, как выяснилось позже, автомобильные номера оказались поддельными. Домой она не вернулась, и через три дня мать написала заявление о её пропаже. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", но спустя больше недели девушку нашли живой в подвале гаража 39-летнего Сергея С., который работает директором компании по ремонту электроподстанций. Владельца помещения ещё не нашли, но там была обнаружена машина, на которой он увёз пострадавшую.
По словам девушки, подозреваемый сковал её наручниками и изнасиловал. Сейчас злоумышленника ищут правоохранители. При этом оказалось, что его розыском активно занимается жена. Она разместила в соцсетях видеообращение с просьбой присоединиться к поискам пропавшего супруга, даже не подозревая о его двойной жизни. По словам женщины, в последний раз "мерседес" мужа был замечен 1 сентября, после чего Сергей бесследно исчез.
Видео © VK / Просто Ли
"Друзья, мне очень нужна ваша физическая помощь. Если кто-то может присоединиться к поискам моего мужа... По камерам он появлялся на улице Сорокалетия Победы, дом 17 и в трёх километрах от этого места. Большая просьба помочь, приехать на его поиски", — обратилась она к жителям города в социальных сетях.
На сайте местного СУ СК РФ сообщается, что расследование продолжается, девушку допрашивают, проводятся экспертизы.
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