Россиянин похитил и насиловал в подвале 23-летнюю девушку, пока жена подняла на его поиски весь город

Женщина обратилась к волонтёрам и правоохранителям с просьбой помочь найти пропавшего супруга, даже не подозревая о его двойной жизни.