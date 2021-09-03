Котяков: Единовременную выплату за один день получили 30,2 млн российских пенсионеров
Министр труда отметил, что это рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили граждане страны.
Котяков: Единовременную выплату за один день получили 30,2 млн российских пенсионеров. Видео © LIFE
Единовременную выплату в 10 тысяч рублей, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным, получило уже 30,2 млн российских пенсионеров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.
"Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 млн 200 тысячам наших граждан в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане", — отметил глава Минтруда.
Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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