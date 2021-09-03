Котяков: Единовременную выплату за один день получили 30,2 млн российских пенсионеров

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным, получило уже 30,2 млн российских пенсионеров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.

"Вчера, 2 сентября, по поручению президента выплаты были произведены 30 млн 200 тысячам наших граждан в один день. Это, в принципе, наверное, рекордные по количеству и охвату выплаты, которые получили наши граждане", — отметил глава Минтруда.