Путин высказал версию гибели митрополита Филиппа, не связанную с Малютой Скуратовым

Президент России Владимир Путин призвал получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на строительство церкви в Твери, где, по одной из версий, от рук Малюты Скуратова погиб митрополит Филипп. Речь об этом зашла в ходе выступления главы государства на Восточном экономическом форуме. Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания, Путин напомнил, что есть ещё вторая версия гибели митрополита, уже не связанная со Скуратовым.

"Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да ещё по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — указал российский лидер.

К слову, об этом историческом "детективе" Путин высказывался и ранее. К примеру, в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей в конце августа российский лидер также усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым во времена Ивана Грозного.