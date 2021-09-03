Путин высказал версию гибели митрополита Филиппа, не связанную с Малютой Скуратовым
Российский лидер рекомендовал получить благословение патриарха Кирилла на строительство церкви на якобы месте убийства священнослужителя.
Картина Н.В. Неврева "Митрополит Филипп и Малюта Скуратов" © Wikipedia.org
Президент России Владимир Путин призвал получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на строительство церкви в Твери, где, по одной из версий, от рук Малюты Скуратова погиб митрополит Филипп. Речь об этом зашла в ходе выступления главы государства на Восточном экономическом форуме. Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания, Путин напомнил, что есть ещё вторая версия гибели митрополита, уже не связанная со Скуратовым.
"Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да ещё по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — указал российский лидер.
К слову, об этом историческом "детективе" Путин высказывался и ранее. К примеру, в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей в конце августа российский лидер также усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым во времена Ивана Грозного.
Митрополит Филипп родился в Москве в 1507 году. Его поставили на митрополичий престол в 1566 году. Уже в ноябре 1568-го он осудил произвол опричников Ивана Грозного — и тогда его низложили и заточили в тверском монастыре. В 1569-м Филиппа задушили. В историографии убийцей митрополита называется Малюта Скуратов, а формальным поводом — отказ благословить опричников. В 1652 году Филиппа канонизировала Русская православная церковь.
Лента новостей
Лавров на марафоне "Новое знание" рассказал, как справляется с эмоциями на важных мероприятиях
сегодня в 10:18
Россиянин похитил и насиловал в подвале 23-летнюю девушку, пока жена подняла на его поиски весь город
сегодня в 10:16
Котяков: Единовременную выплату за один день получили 30,2 млн российских пенсионеров
сегодня в 09:58
Комментариев: 0