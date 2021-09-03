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Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka

В издании выразили надежду, что на этом "затянувшийся сериал с блокировками" закончится.

3 сентября, 10:40
<p>Фото © Readovka</p>

Фото © Readovka

Роскомнадзор разблокировал сайт издания Readovka и удалил его из реестра запрещённых в РФ. Об этом сообщило издание в своём телеграм-канале.

"Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещённых сайтов, — говорится в сообщении. — Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится".

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Напомним, решение о блокировке сайта суд принял в марте 2020 года. А 30 августа 2021 года стало известно, что Readovka был внесён в реестр запрещённых по запросу судебных приставов. Издание решило оспаривать это решение.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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