Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka

Роскомнадзор разблокировал сайт издания Readovka и удалил его из реестра запрещённых в РФ. Об этом сообщило издание в своём телеграм-канале.

"Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещённых сайтов, — говорится в сообщении. — Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится".