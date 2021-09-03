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"Народ придёт к этому сам": Путин заявил, что нельзя продвигать демократию насильно

По его словам, Афганистан должен стать примером бессмысленности таких попыток.

3 сентября, 11:16
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Нельзя насильно продвигать демократию в странах, которые далеки от такого политического строя. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия США в Афганистане.

"Демократия если нужна какому-то народу, народ придёт к этому сам. Не нужно это делать насильственными способами", — сказал президент.

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По мнению российского лидера, насаждая демократию, Запад пытается сохранить своё влияние в мире. Афганистан же должен стать примером бессмысленности попыток "цивилизовать" чужие народы по собственному примеру.

"Вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, мы совершили ошибок много. В то же время в отношении других стран всё то же самое продолжается", — подчеркнул Путин.

Также в ходе пленарного заседания на ВЭФ Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в Афганистане после вывода американских войск. Он подчеркнул, что США вложили в эту миссию огромные деньги, однако результат оказался нулевым.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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