"Народ придёт к этому сам": Путин заявил, что нельзя продвигать демократию насильно
По его словам, Афганистан должен стать примером бессмысленности таких попыток.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Нельзя насильно продвигать демократию в странах, которые далеки от такого политического строя. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия США в Афганистане.
"Демократия если нужна какому-то народу, народ придёт к этому сам. Не нужно это делать насильственными способами", — сказал президент.
По мнению российского лидера, насаждая демократию, Запад пытается сохранить своё влияние в мире. Афганистан же должен стать примером бессмысленности попыток "цивилизовать" чужие народы по собственному примеру.
"Вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, мы совершили ошибок много. В то же время в отношении других стран всё то же самое продолжается", — подчеркнул Путин.
Также в ходе пленарного заседания на ВЭФ Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в Афганистане после вывода американских войск. Он подчеркнул, что США вложили в эту миссию огромные деньги, однако результат оказался нулевым.
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