"Народ придёт к этому сам": Путин заявил, что нельзя продвигать демократию насильно

По его словам, Афганистан должен стать примером бессмысленности таких попыток.

Нельзя насильно продвигать демократию в странах, которые далеки от такого политического строя. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия США в Афганистане.

"Демократия если нужна какому-то народу, народ придёт к этому сам. Не нужно это делать насильственными способами", — сказал президент.

По мнению российского лидера, насаждая демократию, Запад пытается сохранить своё влияние в мире. Афганистан же должен стать примером бессмысленности попыток "цивилизовать" чужие народы по собственному примеру.

"Вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, мы совершили ошибок много. В то же время в отношении других стран всё то же самое продолжается", — подчеркнул Путин.