"Двойник Путина" раскрыл гонорар за 10 минут выступления, из-за которого коллеги умирают от зависти
Юморист зарабатывает крупные суммы, всего лишь произнося короткие поздравления в образе президента.
Экс-участник команды КВН "Незолотая молодёжь" и резидент Comedy Club Дмитрий Грачёв, известный своими пародиями на Владимира Путина, раскрыл в интервью на ютуб-канале "Макарена", какой доход ему приносит сходство с президентом.
Юморист рассказал, что его часто зовут на корпоративы, где он произносит поздравления в образе Путина. Обычно выступление длится 10–15 минут и стоит более 200 тыс. рублей. Однако это не предел: однажды пародист получил за десятиминутное выступление $10 тыс., что по курсу того времени составило более полумиллиона рублей.
При этом жизнь уроженца Крыма могла сложиться совсем по-другому. В Керчи он окончил ПТУ по специальности "столяр-краснодеревщик", но после ему удалось перебраться в Москву и поступить в МГИМО. Когда юморист начинал пародировать Путина, он даже не думал, что это продлится так долго и принесёт ему деньги и славу.
Жизнь совершила два неожиданных для меня поворота. Первый — то, что я после керченского ПТУ поступил в МГИМО — поступал три года, но мог и вообще не поступить и остаться в Керчи. А потом вдруг стал играть в КВН, в который не собирался, начал пародировать президента и стал в этом смысле очень популярен. Кем бы я был после МГИМО? Каким-то клерком. А тут ты как бы президент России
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