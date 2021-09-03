"Двойник Путина" раскрыл гонорар за 10 минут выступления, из-за которого коллеги умирают от зависти

Жизнь совершила два неожиданных для меня поворота. Первый — то, что я после керченского ПТУ поступил в МГИМО — поступал три года, но мог и вообще не поступить и остаться в Керчи. А потом вдруг стал играть в КВН, в который не собирался, начал пародировать президента и стал в этом смысле очень популярен. Кем бы я был после МГИМО? Каким-то клерком. А тут ты как бы президент России

Дмитрий Грачев