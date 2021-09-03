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"Двойник Путина" раскрыл гонорар за 10 минут выступления, из-за которого коллеги умирают от зависти

Юморист зарабатывает крупные суммы, всего лишь произнося короткие поздравления в образе президента.

3 сентября, 11:46

Скриншот © YouTube / "Макарена"

Экс-участник команды КВН "Незолотая молодёжь" и резидент Comedy Club Дмитрий Грачёв, известный своими пародиями на Владимира Путина, раскрыл в интервью на ютуб-канале "Макарена", какой доход ему приносит сходство с президентом.

Скриншот © YouTube / "Макарена"

Скриншот © YouTube / "Макарена"

Юморист рассказал, что его часто зовут на корпоративы, где он произносит поздравления в образе Путина. Обычно выступление длится 10–15 минут и стоит более 200 тыс. рублей. Однако это не предел: однажды пародист получил за десятиминутное выступление $10 тыс., что по курсу того времени составило более полумиллиона рублей.

Фото © Instagram / instagrach

Фото © Instagram / instagrach

При этом жизнь уроженца Крыма могла сложиться совсем по-другому. В Керчи он окончил ПТУ по специальности "столяр-краснодеревщик", но после ему удалось перебраться в Москву и поступить в МГИМО. Когда юморист начинал пародировать Путина, он даже не думал, что это продлится так долго и принесёт ему деньги и славу.

Фото © Instagram / instagrach

Фото © Instagram / instagrach

Жизнь совершила два неожиданных для меня поворота. Первый — то, что я после керченского ПТУ поступил в МГИМО — поступал три года, но мог и вообще не поступить и остаться в Керчи. А потом вдруг стал играть в КВН, в который не собирался, начал пародировать президента и стал в этом смысле очень популярен. Кем бы я был после МГИМО? Каким-то клерком. А тут ты как бы президент России

Дмитрий Грачев

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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