Внук Бориса Ельцина, известный своими любовными похождениями, показал фото с новой девушкой

Борис Ельцин — младший внук первого президента РФ — заядлый сердцеед. 40-летний мужчина известен своими романами с моделями, из-за чего в шутку поговаривают, что он страдает "синдромом Ди Каприо" (в честь знаменитого актёра — любителя молоденьких красоток). И теперь в инстаграме ловеласа появились фото с новой девушкой.

На кадрах Борис позировал, прижавшись к русоволосой спутнице, которая мило улыбалась в камеру. Никаких пояснений он не оставил. Однако двумя днями ранее Ельцин-младший выложил совместное селфи из поездки на Север, где девушка нежно положила ему голову на плечо, а в подписи назвал её своей зайкой. Также мужчина отметил аккаунт избранницы, согласно которому её зовут Ангелина Браун. И в Сети сразу решили, что это его новая возлюбленная.