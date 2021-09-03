Внук Бориса Ельцина, известный своими любовными похождениями, показал фото с новой девушкой
Пользователи не сомневаются, что у колоритного брюнета завязались новые отношения, и выражают своё восхищение парой.
Борис Ельцин — младший внук первого президента РФ — заядлый сердцеед. 40-летний мужчина известен своими романами с моделями, из-за чего в шутку поговаривают, что он страдает "синдромом Ди Каприо" (в честь знаменитого актёра — любителя молоденьких красоток). И теперь в инстаграме ловеласа появились фото с новой девушкой.
На кадрах Борис позировал, прижавшись к русоволосой спутнице, которая мило улыбалась в камеру. Никаких пояснений он не оставил. Однако двумя днями ранее Ельцин-младший выложил совместное селфи из поездки на Север, где девушка нежно положила ему голову на плечо, а в подписи назвал её своей зайкой. Также мужчина отметил аккаунт избранницы, согласно которому её зовут Ангелина Браун. И в Сети сразу решили, что это его новая возлюбленная.
Борис — сын Татьяны Юмашевой, он учился в МГИМО, Высшей школе бизнеса МГУ и Брауновском университете в США. Среди его бывших избранниц — внучка поэта Расула Гамзатова Шахри Амирханова, актриса и модель Вера Гоппен, внучка Олега Ефремова Ольга, а также модели Елена Максимова, Олеся Сенченко и Тамара Лазич, пишет spletnik.ru.
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Комментариев: 1
Дед обеспечил безбедное будущее ему и его правнукам! Пропил и распродал всю страну! Не лидер, а позорище! Ни одного достойного поступка... Алкаш. То с моста упадет, то кинется оркестром дирижировать... А этот: Бориска младший, жил без бед, ел до сыта, спал до светла. И абсолютно положить железобетонный болт на него и его выходки