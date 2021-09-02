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Как спустя год выглядит Полежайкин из "Папиных дочек", который упал с крыши, получив страшные травмы

Летом 2020 года звезда "Папиных дочек" Михаил Казаков, исполнивший роль Полежайкина, сорвался с крыши в Твери, получил 22 компрессионных перелома обеих ног и вынужден был ходить на костылях.

2 сентября, 14:08

Фото © Instagram / kazakovfly

Актёр поделился в "Инстаграме" снимком, рассказав о переменах, которые произошли за год. Он отметил, что чудом выжил в тот страшный момент. Однако сейчас парень может самостоятельно передвигаться, что считает огромным везением.

Фото © Instagram / kazakovfly

Фото © Instagram / kazakovfly

Все вы знаете, какое несчастье со мной приключилось прошлым летом, когда я оступился и упал с 12-метровой высоты. Я выжил тогда, и это было настоящим чудом. Но, думаю, что мне повезло дважды

Михаил Казаков

Скриншот © YouTube / Первый канал

Скриншот © YouTube / Первый канал

На снимке Михаил, на лице которого красовались борода и усы, предстал со своим доктором — ортопедом-травматологом, который помог ему научиться ходить заново. Парень отметил, что если бы не медик, то его участь была бы куда печальнее.

Во время падения я серьёзно травмировал ноги, и этот человек, можно сказать, подарил мне второй шанс — научиться ходить. Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил — возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьёй

Михаил Казаков

Фото © Instagram / kazakovfly

Фото © Instagram / kazakovfly

Также Михаил сообщил ещё одну новость: он открыл в Твери свою кофейню. Сейчас он живёт в этом городе с семьёй, из пухлого Полежайкина превратившись в бизнесмена брутального вида.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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