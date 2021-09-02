Как спустя год выглядит Полежайкин из "Папиных дочек", который упал с крыши, получив страшные травмы

Во время падения я серьёзно травмировал ноги, и этот человек, можно сказать, подарил мне второй шанс — научиться ходить. Собрал, поставил пластины. Впереди была долгая реабилитация, но это ничто по сравнению с тем счастьем, какое он мне подарил — возможность встать на ноги и жить полной жизнью с моей семьёй

Михаил Казаков