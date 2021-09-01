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Что известно о скромной маме Моргенштерна, которую он любит куда больше, чем можно представить

Эксцентричный исполнитель высоко оценил внешние качества родительницы, однако выразил восхищение весьма странным образом.

1 сентября, 13:59

Скриншот © YouTube / "В гостях у Гордона". Фото © Premier.one

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе, закатив пышную свадьбу, на которой не обошлось без одного из самых близких людей — мамы артиста Марины Моргенштерн. Пока женщина поздравляла сына, говоря, что он добрый, щедрый и заботливый, тот внимательно слушал ее речь с серьезным выражением лица.

Видео © Telegram / "Немалахов"

Однако во время недавнего интервью на ютуб-канале "В гостях у Гордона" парень вёл себя не так примерно, в очередной раз шокировав зрителей. Рэпер попытался сделать маме комплимент, назвав её при этом милфой (от англ. MILF — "мама, с которой я бы хотел переспать". — Прим. Лайфа) и заявив, что вступил бы с женщиной в интимную связь, если бы её не знал.

Маме пятьдесят лет. Она не то что молодая... Если бы я не знал — Дилар, извини — я бы её [...]. Выглядит на тридцаточку. Супер, бомбочка, милфа

Моргенштерн

Скриншот © YouTube / "В гостях у Гордона". Фото © Premier.one

Скриншот © YouTube / "В гостях у Гордона". Фото © Premier.one

Марина Моргенштерн большую часть жизни провела в России — женщина владела успешным цветочным бизнесом в Уфе. Отец Алишера рано оставил семью и в воспитании сына участия не принимал. Родительница рэпера вышла замуж во второй раз и сейчас вместе с супругом и ещё одним сыном живёт в Испании, куда переехала на ПМЖ. Музыкант объясняет это тем, что женщина разочаровалась в ведении бизнеса на родине.

По беспределу отжали главное помещение. Она очень разочаровалась, у неё чувство справедливости обострённое. Я ей объяснил уже, что справедливости не существует: "Мам, очнись"

Моргенштерн

Видео © Instagram / influesii

На свадьбу сына, который взял себе её девичью фамилию, Марина приехала в галстуке-бабочке, украшенной цифрами 666 — такие же красуются на лице у Алишера. Женщина одобрила его избранницу и в целом старается во всём поддерживать сына. "Я же дьявольски прекрасная мама. Я та мама, которая поддерживает ребёнка в любых обстоятельствах, но при этом не мешает", — отметила она, пишет 5-tv.ru.

"Я могу сейчас умереть": Моргенштерн раскрыл подробности, как врачи спасли его от передозировки наркотиков

"Я могу сейчас умереть": Моргенштерн раскрыл подробности, как врачи спасли его от передозировки наркотиков

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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