Что известно о скромной маме Моргенштерна, которую он любит куда больше, чем можно представить
Эксцентричный исполнитель высоко оценил внешние качества родительницы, однако выразил восхищение весьма странным образом.
Популярный рэпер Алишер Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе, закатив пышную свадьбу, на которой не обошлось без одного из самых близких людей — мамы артиста Марины Моргенштерн. Пока женщина поздравляла сына, говоря, что он добрый, щедрый и заботливый, тот внимательно слушал ее речь с серьезным выражением лица.
Видео © Telegram / "Немалахов"
Однако во время недавнего интервью на ютуб-канале "В гостях у Гордона" парень вёл себя не так примерно, в очередной раз шокировав зрителей. Рэпер попытался сделать маме комплимент, назвав её при этом милфой (от англ. MILF — "мама, с которой я бы хотел переспать". — Прим. Лайфа) и заявив, что вступил бы с женщиной в интимную связь, если бы её не знал.
Маме пятьдесят лет. Она не то что молодая... Если бы я не знал — Дилар, извини — я бы её [...]. Выглядит на тридцаточку. Супер, бомбочка, милфа
Марина Моргенштерн большую часть жизни провела в России — женщина владела успешным цветочным бизнесом в Уфе. Отец Алишера рано оставил семью и в воспитании сына участия не принимал. Родительница рэпера вышла замуж во второй раз и сейчас вместе с супругом и ещё одним сыном живёт в Испании, куда переехала на ПМЖ. Музыкант объясняет это тем, что женщина разочаровалась в ведении бизнеса на родине.
По беспределу отжали главное помещение. Она очень разочаровалась, у неё чувство справедливости обострённое. Я ей объяснил уже, что справедливости не существует: "Мам, очнись"
Видео © Instagram / influesii
На свадьбу сына, который взял себе её девичью фамилию, Марина приехала в галстуке-бабочке, украшенной цифрами 666 — такие же красуются на лице у Алишера. Женщина одобрила его избранницу и в целом старается во всём поддерживать сына. "Я же дьявольски прекрасная мама. Я та мама, которая поддерживает ребёнка в любых обстоятельствах, но при этом не мешает", — отметила она, пишет 5-tv.ru.
"Я могу сейчас умереть": Моргенштерн раскрыл подробности, как врачи спасли его от передозировки наркотиков
WOW-stars
Алекса рассказала, как Собчак провалила кастинг на "Фабрику звёзд" и не помогла даже короткая юбка
сегодня в 12:57
"Я могу сейчас умереть": Моргенштерн раскрыл подробности, как врачи спасли его от передозировки наркотиков
сегодня в 12:04
Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с её настоящим весом
сегодня в 10:56
Комментариев: 0