Вчера Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе, а перед пышным празднеством дал интервью на ютуб-канале "В гостях у Гордона". В рамках беседы 23-летний рэпер раскрыл, что год назад, когда монтировал клип Cadillac, едва не попрощался с жизнью из-за передозировки наркотиков, но ему вовремя оказали помощь врачи скорой.

Я не отключился, был в сознании. Помню, тогда писал: "Прости меня за всё, я могу сейчас умереть". Да, ощущение смерти было, единственный в жизни случай, когда я чувствовал, что сейчас может всё кончиться Моргенштерн

Скриншот © YouTube / "В гостях у Гордона"

Однако, даже оказавшись на грани жизни и смерти, музыкант не отказался от пагубной привычки. Рэпер отметил, что только недавно осознал, что такое настоящее счастье, и понял, что больше не хочет вредить своему здоровью. Но, по словам Моргенштерна, покинуть этот мир он не боится.

Я к смерти готов всегда, я её не боюсь. Было стрёмно от того, что маме, жене и слушателям [...] будет. Кто ещё такую музыку [...] будет делать Моргенштерн

Фото © Instagram / morgen_shtern

Артист страдал не только от наркотической, но и от алкогольной зависимости. Уже в 16 лет он выпивал по бутылке водки в день. Однако сейчас называет алкоголь и наркотики средством побега от себя и отмечает, что свои шедевры создаёт трезвым. Ранее нездоровый образ жизни привёл к тому, что парень стал весить 97 килограммов. Однако он взял себя в руки, начал правильно питаться и сейчас его вес составляет 72 килограмма. Теперь вместо водки музыкант пьёт четыре литра воды в день.

Фото © Instagram / influesii

Упомянул Моргенштерн в беседе и ещё одного рэпера — бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Даву. Парень отметил, что тот вызывает у него сильные эмоции.