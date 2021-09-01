"Я могу сейчас умереть": Моргенштерн раскрыл подробности, как врачи спасли его от передозировки наркотиков
Эпатажный музыкант, покоривший шоу-бизнес и сердца подростков, часто подвергал риску своё здоровье.
Вчера Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе, а перед пышным празднеством дал интервью на ютуб-канале "В гостях у Гордона". В рамках беседы 23-летний рэпер раскрыл, что год назад, когда монтировал клип Cadillac, едва не попрощался с жизнью из-за передозировки наркотиков, но ему вовремя оказали помощь врачи скорой.
Я не отключился, был в сознании. Помню, тогда писал: "Прости меня за всё, я могу сейчас умереть". Да, ощущение смерти было, единственный в жизни случай, когда я чувствовал, что сейчас может всё кончиться
Однако, даже оказавшись на грани жизни и смерти, музыкант не отказался от пагубной привычки. Рэпер отметил, что только недавно осознал, что такое настоящее счастье, и понял, что больше не хочет вредить своему здоровью. Но, по словам Моргенштерна, покинуть этот мир он не боится.
Я к смерти готов всегда, я её не боюсь. Было стрёмно от того, что маме, жене и слушателям [...] будет. Кто ещё такую музыку [...] будет делать
Фото © Instagram / morgen_shtern
Артист страдал не только от наркотической, но и от алкогольной зависимости. Уже в 16 лет он выпивал по бутылке водки в день. Однако сейчас называет алкоголь и наркотики средством побега от себя и отмечает, что свои шедевры создаёт трезвым. Ранее нездоровый образ жизни привёл к тому, что парень стал весить 97 килограммов. Однако он взял себя в руки, начал правильно питаться и сейчас его вес составляет 72 килограмма. Теперь вместо водки музыкант пьёт четыре литра воды в день.
Фото © Instagram / influesii
Упомянул Моргенштерн в беседе и ещё одного рэпера — бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Даву. Парень отметил, что тот вызывает у него сильные эмоции.
Я очень люблю эмоции, неважно какие. Если человек может вызвать в тебе эмоцию, благодари его за это. И Дава вызывает во мне сумасшедшие эмоции. Неважно, хорошие или плохие, неважно, я фанатею или мне стыдно за него. А Филипп Киркоров не вызывает ничего
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