Алекса рассказала, как Собчак провалила кастинг на "Фабрику звёзд" и не помогла даже короткая юбка

32-летняя экс-участница "Фабрики звёзд — 4" Алекса стала гостьей на ютуб-канале FAMETIME TV, где раскрыла интересный факт из биографии Ксении Собчак. Девушка рассказала, что светская львица тоже приходила на кастинг четвёртого сезона шоу, стартовавшего в 2004 году. Однако кастинг блондинка провалила, несмотря на то что заявилась туда в откровенном виде.

Видео © YouTube / FAMETIME TV

Ксюша Собчак была на кастинге. Она петь хотела. Пришла на кэблах, в короткой юбке, в меховой шубе — блондинка с наращёнными волосами. Она пела — её не взяли Алекса

Фото © Instagram / xenia_sobchak

В том же 2004 году Ксению Собчак утвердили в качестве ведущей "Дома-2", что положило начало её славе. Сейчас Ксения — журналистка, политик, актриса и телеведущая. На её "Инстаграм" подписано 8,4 млн человек, а на "ютуб" — более 2 млн. Однако с пением у светской львицы так и не сложилось.

Фото © Instagram / xenia_sobchak