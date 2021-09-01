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Алекса рассказала, как Собчак провалила кастинг на "Фабрику звёзд" и не помогла даже короткая юбка

На небосклоне отечественной эстрады могло быть на одну поющую звезду больше, однако судьба распорядилась иначе.

1 сентября, 12:57

Скриншот © YouTube / FAMETIME TV. Фото © Instagram / xenia_sobchak

32-летняя экс-участница "Фабрики звёзд — 4" Алекса стала гостьей на ютуб-канале FAMETIME TV, где раскрыла интересный факт из биографии Ксении Собчак. Девушка рассказала, что светская львица тоже приходила на кастинг четвёртого сезона шоу, стартовавшего в 2004 году. Однако кастинг блондинка провалила, несмотря на то что заявилась туда в откровенном виде.

Видео © YouTube / FAMETIME TV

Ксюша Собчак была на кастинге. Она петь хотела. Пришла на кэблах, в короткой юбке, в меховой шубе — блондинка с наращёнными волосами. Она пела — её не взяли

Алекса

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

В том же 2004 году Ксению Собчак утвердили в качестве ведущей "Дома-2", что положило начало её славе. Сейчас Ксения — журналистка, политик, актриса и телеведущая. На её "Инстаграм" подписано 8,4 млн человек, а на "ютуб" — более 2 млн. Однако с пением у светской львицы так и не сложилось.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Зато многие рады видеть острую на язык блондинку в качестве ведущей мероприятий и праздников. Так, она стала тамадой на свадьбе рэпера Моргенштерна, где даже прочла стихи собственного сочинения.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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