Алекса рассказала, как Собчак провалила кастинг на "Фабрику звёзд" и не помогла даже короткая юбка
На небосклоне отечественной эстрады могло быть на одну поющую звезду больше, однако судьба распорядилась иначе.
Скриншот © YouTube / FAMETIME TV. Фото © Instagram / xenia_sobchak
32-летняя экс-участница "Фабрики звёзд — 4" Алекса стала гостьей на ютуб-канале FAMETIME TV, где раскрыла интересный факт из биографии Ксении Собчак. Девушка рассказала, что светская львица тоже приходила на кастинг четвёртого сезона шоу, стартовавшего в 2004 году. Однако кастинг блондинка провалила, несмотря на то что заявилась туда в откровенном виде.
Видео © YouTube / FAMETIME TV
Ксюша Собчак была на кастинге. Она петь хотела. Пришла на кэблах, в короткой юбке, в меховой шубе — блондинка с наращёнными волосами. Она пела — её не взяли
В том же 2004 году Ксению Собчак утвердили в качестве ведущей "Дома-2", что положило начало её славе. Сейчас Ксения — журналистка, политик, актриса и телеведущая. На её "Инстаграм" подписано 8,4 млн человек, а на "ютуб" — более 2 млн. Однако с пением у светской львицы так и не сложилось.
Зато многие рады видеть острую на язык блондинку в качестве ведущей мероприятий и праздников. Так, она стала тамадой на свадьбе рэпера Моргенштерна, где даже прочла стихи собственного сочинения.
WOW-stars
"Я могу сейчас умереть": Моргенштерн раскрыл подробности, как врачи спасли его от передозировки наркотиков
сегодня в 12:04
Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с её настоящим весом
сегодня в 10:56
Меган Фокс заставила фанатов краснеть, отправившись на прогулку в боди, из которого выпала грудь
сегодня в 08:42
Комментариев: 0