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Меган Фокс заставила фанатов краснеть, отправившись на прогулку в боди, из которого выпала грудь

Актриса, которая раз за разом подтверждает звание секс-символа, не перестаёт удивлять публику.

1 сентября, 08:42

Фото © Instagram / meganfox

Меган Фокс может довести поклонников до исступления, просто отправившись на прогулку. 35-летняя актриса решила навестить друзей в Брентвуде, районе Лос-Анджелеса, и выбрала наряд, сбивающий с ног.

Фото © Instagram / meganfox

Фото © Instagram / meganfox

Звезда "Трансформеров" надела объёмный джинсовый костюм и распахнула рубашку, под которой скрывалось зелёное боди с оригинальным вырезом. При этом у артистки обнажился не только завидный плоский живот, но и часть её эффектного бюста. Пикантными снимками девушка не стесняясь поделилась в "Инстаграме".

Фото © Instagram / meganfox

Фото © Instagram / meganfox

Подписчики сразу же бросились выражать знойной актрисе свой восторг, однако некоторых смутил её наряд. Фанаты решили, что Меган выбрала себе одежду не по размеру, и посоветовали ей сменить стилиста.

Ты выглядишь мило, но кое-что выпало у тебя из одежды

rylee_md

Фото © Instagram / meganfox

Фото © Instagram / meganfox

Кажется, её стилиста нужно уволить

katorlina12

Королева ❤️❤️❤️❤️❤️

eriza.frisly

Однако у почитателей артистки есть серьёзный повод для радости. Звезду утвердили на роль в четвёртой части фильма "Неудержимые", где также задействованы Сильвестр Сталлоне и 50 Cent, пишет Daily Star.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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